Skoda объявила комплектации и цены на обновленный Kodiaq

Компания Skoda представила в Москве обновленную версию внедорожника Kodiaq, который появится у российских дилеров в четвертом квартале 2021 года. Новинка будет выпускаться на мощностях завода в Нижнем Новгороде по методу полного цикла (CKD). Автомобиль доступен для заказа в комплектациях Active, Ambition и Style с расширенным перечнем стандартного оснащения, а также в версиях Sportline и L&K, сообщает пресс-служба чешской марки. Моторная гамма для модели включает три бензиновых и один дизельный двигатель объемом от 1,4 л до 2,0 л и мощностью от 125 л.с. до 180 л.с. в сочетании с коробками передач МКП-6, DSG-6 или DSG-7, с передним или полным приводом. Стоимость новинки составляет от 1 млн 961 тыс. рублей до 2 млн 710 тыс. рублей в зависимости от комплектации и силового агрегата.
Уже в базовой комплектации Active обновленный Skoda Kodiaq получил светодиодные фары и полностью светодиодные задние фонари, противотуманные фары, легкосплавные диски Mitykas 17 дюймов, многофункциональное 2-спицевое кожаное рулевое колесо и цветной дисплей Maxi Dot.
Новый перечень стандартного оборудования версии Ambition (от 2 млн 242 тыс. руб.) предусматривает передние и задние датчики парковки с функцией автоторможения, датчик освещенности, задние светодиодные фонари с динамическими указатели поворота и приветственной анимацией, а также 18-дюймовые колесные диски Elbrus. Начиная с Ambition покупателям впервые доступны инновационные полностью светодиодные матричные фары.
Старшая комплектация Style (от 2 млн 425 тыс. руб.) внешне отличается легкосплавными дисками Triton диаметров 18 дюймов, серебристыми рейлингами на крыше, а также дополнительным хромом в отделке. Список базового оснащения включает матричные адаптивные светодиодные фары, передние светодиодные противотуманные фары с функцией подсветки поворотов, омыватели фар высокого давления и наружные зеркала с электроскладыванием и автоматическим затемнением.
Напомним, мировая премьера обновленного Skoda Kodiaq состоялась в апреле этого года. Автомобиль получил приподнятый рельефный капот, новую фирменную решетку радиатора, которая установлена более вертикально и имеет двойные ламели, а также новые легкосплавные колесные диски диаметром до 20 дюймов. Передние фары головного света у обновленной модели стали уже и дополнены установленными под ними противотуманными фарами – вместе они образуют оригинальный облик автомобиля с «четырехглазой» оптикой. Также изменился передний бампер, который теперь отличается более широким воздухозаборником, обрамлен L-образными декоративными элементами с двух сторон и имеет алюминиевую вставку.
Передняя оптика обновленного Skoda Kodiaq состоит из двух светодиодных модулей, установленных один над другим. Задние фонари, как и передние фары, стали визуально более узкими, они имеют фирменную для чешского бренда «кристаллическую» структуру и являются стилизованной версией классической для Skoda С-образной формы фонарей.
В салоне появились декоративные вставки и контрастная строчка на передней панели и дверях, а фоновая LED-подсветка получила больше функций и включает десять оттенков.
Как отметил руководитель марки Skoda в России Петр Шольц, cпустя три года после запуска производства Kodiaq в России представлена обновленная версия этого внедорожника марки. Эта модель играет важную роль в кампании Skoda по развитию в сегменте SUV и пользуется неизменной популярностью среди россиян.
По итогам восьми месяцев 2021 года продажи внедорожника Skoda Kodiaq на российском рынке составили 13024 автомобиля, что на 14% выше показателя за аналогичный период прошлого года. В результате он вошел в ТОП-10 самых продаваемых моделей SUV в России, констатируют аналитики агентства «АВТОСТАТ».
Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в июне 2021-го компания Skoda начала продажи в Индии бюджетного кроссовера Kushaq. Новинка была разработана для местного рынка и адаптирована под запросы индийских клиентов, однако в Skoda не исключают, что в будущем география продаж Kushaq распространится за пределы страны. Например, модель может появиться в России, где в настоящее время марка Skoda представлена двумя кроссоверами – компактным Karoq и «старшим» Kodiaq. Помимо этого чешская марка представлена на российском рынке легковыми моделями Rapid, Octavia и Superb.
Кстати, в конце августа калужский завод Volkswagen Group Rus выпустил 250-тысячный лифтбек Skoda Rapid с момента начала производства модели в феврале 2014 года. Юбилейным стал автомобиль в версии Hockey Edition, окрашенный в красный цвет Ruby Red металлик. Стоит отметить, что компактный лифтбэк Skoda Rapid является бестселлером марки на российском рынке.
Фото: «АВТОСТАТ» и Skoda