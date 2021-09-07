Skoda объявила комплектации и цены на обновленный Kodiaq

Компания Skoda представила в Москве обновленную версию внедорожника Kodiaq, который появится у российских дилеров в четвертом квартале 2021 года. Новинка будет выпускаться на мощностях завода в Нижнем Новгороде по методу полного цикла (CKD). Автомобиль доступен для заказа в комплектациях Active, Ambition и Style с расширенным перечнем стандартного оснащения, а также в версиях Sportline и L&K, сообщает пресс-служба чешской марки. Моторная гамма для модели включает три бензиновых и один дизельный двигатель объемом от 1,4 л до 2,0 л и мощностью от 125 л.с. до 180 л.с. в сочетании с коробками передач МКП-6, DSG-6 или DSG-7, с передним или полным приводом. Стоимость новинки составляет от 1 млн 961 тыс. рублей до 2 млн 710 тыс. рублей в зависимости от комплектации и силового агрегата.

Уже в базовой комплектации Active обновленный Skoda Kodiaq получил светодиодные фары и полностью светодиодные задние фонари, противотуманные фары, легкосплавные диски Mitykas 17 дюймов, многофункциональное 2-спицевое кожаное рулевое колесо и цветной дисплей Maxi Dot.

Новый перечень стандартного оборудования версии Ambition (от 2 млн 242 тыс. руб.) предусматривает передние и задние датчики парковки с функцией автоторможения, датчик освещенности, задние светодиодные фонари с динамическими указатели поворота и приветственной анимацией, а также 18-дюймовые колесные диски Elbrus. Начиная с Ambition покупателям впервые доступны инновационные полностью светодиодные матричные фары.

Старшая комплектация Style (от 2 млн 425 тыс. руб.) внешне отличается легкосплавными дисками Triton диаметров 18 дюймов, серебристыми рейлингами на крыше, а также дополнительным хромом в отделке. Список базового оснащения включает матричные адаптивные светодиодные фары, передние светодиодные противотуманные фары с функцией подсветки поворотов, омыватели фар высокого давления и наружные зеркала с электроскладыванием и автоматическим затемнением.