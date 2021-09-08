Эксперты рассказали, как определить реальный пробег подержанного автомобиля

Не секрет, что многие автомобили на вторичном рынке имеют скрученный пробег. Эксперты, опрошенные агентством «АВТОСТАТ», рассказали, какие риски для покупателя он может в себе таить и как можно выявить корректировку одометра.

«Определить вмешательство в работу одометра можно несколькими способами. Показателями большого количества пройденных километров станут тормозные диски: средний срок их службы составляет 70 – 110 тыс. км в зависимости от материала изготовления, интенсивности эксплуатации и класса автомобиля, обычно они меняются вместе с колодками. Если фаска диска велика, а диск меньше 10 мм, то пробег составляет не меньше 100 тыс. км в случае, если они новые – еще больше, – говорит технический директор сети автосалонов Fresh Auto Максим Рязанов. – Индикатором большого пробега станут шины – на каждой покрышке указана неделя и год их выпуска. В среднем комплекты для обоих сезонов эффективны не больше 25 – 40 тыс. км пробега в зависимости от интенсивности эксплуатации. Примером послужит автомобиль 2019 года – резина на нем должна быть либо почти изношена, либо новой. Если шины новые – значит, выше пройденный километраж или эксплуатация была интенсивная, что наверняка негативно отразилось на техническом состоянии авто».

По словам заместителя генерального директора по продажам автомобилей с пробегом ABTODOM Владислава Хайновского, чтобы выявить корректировку пробега, в первую очередь необходимо внимательно изучить ПТС автомобиля: отметить, оригинал это или дубликат, при каких условиях была замена ПТС, какое количество владельцев было у автомобиля и какие были сроки владения, имеется ли явное наличие перекупщика в цепочке перепродажи авто. На наличие перекупщиков указывает запись в ПТС собственника без постановки автомобиля на регистрационный учет (как физического лица, так и юридического с небольшими сроками владения), осуществление продажи «договора на договор», игнорируя проведение регистрационных действий в ГИБДД.

«В некоторых случаях выявить «скрученный» пробег можно с помощью онлайн-сервисов, которые выдают информацию в привязке к VIN-номеру. Также подтвердить данные одометра можно, если сохранились документы об обслуживании автомобиля. Неслучайно автомобиль, который проходил регулярное техническое обслуживание у дилера, всегда ценится выше – благодаря прозрачной истории», – добавляет директор департамента РОЛЬФ Автомобили с пробегом Ирина Цыганкова.

В свою очередь, руководитель Мегамолла автомобилей с пробегом «ТрансТехСервис» Айрат Нурутдинов отмечает, что риск для покупателя автомобиля со скрученным пробегом заключается в том, что новый владелец не знает, какой реальный пробег машины и какие регламентные работы пора провести. В этом смысле оптимален автомобиль возрастом до трех лет.

Подробнее о том, как определить реальный пробег подержанного автомобиля – читайте в нашей рубрике «Вопрос эксперту».

Фото: autofuct.ru