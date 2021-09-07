Обновленный Lexus UX доступен для заказа в России

Российские дилеры Lexus начали прием заказов на обновленный компактный кроссовер Lexus UX. Изменения коснулись модели UX 200 в комплектациях #Enjoy, #Discover, #FSport, а в гибридной версии UX 250h – #FSport, сообщает пресс-служба японской марки.

Так, для всех комплектаций обновленного Lexus UX будет доступен новый цвет кузова Sonic Grey. Комплектация UX 200 #Enjoy получила колесные диски размерности 18” и сиденья c отделкой перфорированной кожей. Для комплектаций UX 200 #Discover и #FSport, а также UX 250h #FSport колесные арки теперь выполнены в основной цветовой гамме автомобиля. В салоне появятся кресла с эксклюзивной обивкой из кожи Black Tahara и Ash White Tahara.

В настоящее время компактный кроссовер Lexus UX доступен на российском рынке в двух версиях – UX 200 и UX 250h – по цене от 2 млн 620 тысяч до 4 млн 099 тыс. рублей. На Lexus UX 200 устанавливается 2,0-литровый бензиновый двигатель мощностью 150 л.с., который работает в паре с новой трансмиссией Direct Shift CVT. Модель Lexus UX 250h оборудована электрической гибридной системой IV поколения мощностью 178 л.с., объединяющей бензиновый двигатель объемом 2,0 л, электронную бесступенчатую трансмиссию и систему полного привода Lexus E-Four.

Во сколько обходится содержание Lexus (и не только) – можно быстро подсчитать при помощи «Калькулятора оценки стоимости владения».

Фото: Lexus