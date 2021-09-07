АВТОВАЗ представил новые коммерческие версии LADA Largus

АВТОВАЗ совместно с заводом спецавтомобилей «Промышленные технологии» в рамках Международной выставки Comtrans 2021 представили три специальных автомобиля на базе LADA Largus: грузовой фургон Kub, изотермический фургон и авторефрижератор Prima. Все они оснащаются 16-клапанным двигателем мощностью 106 л.с. в сочетании с 5-ступенчатой механической коробкой передач, сообщает пресс-служба АВТОВАЗа.
LADA Largus Kub отличается высокой пластиковой крышей на металлическом каркасе и увеличенным задним свесом на 370 мм, что позволило увеличить объем грузового отсека до 4,2 куб.м (при необходимости есть также возможность снятия правой половины перегородки и пассажирского сиденья для увеличения грузового пространства до 4,6 куб. м). Дополнительное удобство обеспечивают высокие задние и боковые двери. Во внутренней отделке грузового фургона Kub используется только сертифицированный цельноформованный АБС пластик, безопасный для пищевых продуктов. Он повторяет геометрию кузова, расширяя погрузочные возможности фургона (ширина евро паллеты).
LADA Largus Prima также создается на базе серийного Largus, который дополняется объемным фургоном и, в зависимости от назначения, различным дополнительным оборудованием. «Изотермический фургон» поддерживает внутри нужную температуру в течение срока, необходимого для доставки груза в пункт назначения, и широко используется для перевозки пищевых продуктов и некоторых групп медицинских препаратов, чувствительных к температуре воздуха. Данная модель отличается повышенной грузоподъемностью до 900 кг и объемом 6,7 куб.м (4 европалетты). Автомобиль также оборудован кондиционером.
«Авторефрижератор» помимо термоизоляции оборудован холодильной установкой, обеспечивающей в грузовом отсеке заданный температурный режим. Объем грузового отсека составляет 6 куб.м. Грузоподъемность – до 750 кг.
Стоит отметить, что для всех специальных LADA Largus сохранен изначальный показатель максимальной массы. Это позволяет использовать заводское шасси, автомобилем можно управлять при наличии прав категории «В», а кроме того, на них не распространяется запрет на въезд в закрытые для грузового транспорта зоны.
Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам первого полугодия 2021 года АВТОВАЗ реализовал корпоративным клиентам 50549 автомобилей LADA всех моделей (включая специальные модификации, выпущенные в «ПСА ВИС-Авто» и «ЛАДА Спорт»), что на 49% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Таким образом, на корпоративные продажи пришлось более 25% от общего объема реализации LADA. Бестселлером среди корпоративных клиентов стала LADA Granta: в первом полугодии продано 13882 автомобиля (+34%). На втором месте – LADA Largus с результатом 13554 автомобиля (+48%). Автомобилей LADA Vesta продано 10332 (+46%), включая 984 двухтопливных LADA Vesta CNG. Результат продаж семейства Niva – 10843 внедорожника (+66%), включая автомобили Niva, выпущенные предприятием «LADA Запад Тольятти».
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Фото: АВТОВАЗ
Самое интересное то, что все эти новые модели уже полгода как продаются в торговом представительстве АвтоВАЗа в Баку.
Леонид