АВТОВАЗ представил новые коммерческие версии LADA Largus

АВТОВАЗ совместно с заводом спецавтомобилей «Промышленные технологии» в рамках Международной выставки Comtrans 2021 представили три специальных автомобиля на базе LADA Largus: грузовой фургон Kub, изотермический фургон и авторефрижератор Prima. Все они оснащаются 16-клапанным двигателем мощностью 106 л.с. в сочетании с 5-ступенчатой механической коробкой передач, сообщает пресс-служба АВТОВАЗа.

LADA Largus Kub отличается высокой пластиковой крышей на металлическом каркасе и увеличенным задним свесом на 370 мм, что позволило увеличить объем грузового отсека до 4,2 куб.м (при необходимости есть также возможность снятия правой половины перегородки и пассажирского сиденья для увеличения грузового пространства до 4,6 куб. м). Дополнительное удобство обеспечивают высокие задние и боковые двери. Во внутренней отделке грузового фургона Kub используется только сертифицированный цельноформованный АБС пластик, безопасный для пищевых продуктов. Он повторяет геометрию кузова, расширяя погрузочные возможности фургона (ширина евро паллеты).

LADA Largus Prima также создается на базе серийного Largus, который дополняется объемным фургоном и, в зависимости от назначения, различным дополнительным оборудованием. «Изотермический фургон» поддерживает внутри нужную температуру в течение срока, необходимого для доставки груза в пункт назначения, и широко используется для перевозки пищевых продуктов и некоторых групп медицинских препаратов, чувствительных к температуре воздуха. Данная модель отличается повышенной грузоподъемностью до 900 кг и объемом 6,7 куб.м (4 европалетты). Автомобиль также оборудован кондиционером.

«Авторефрижератор» помимо термоизоляции оборудован холодильной установкой, обеспечивающей в грузовом отсеке заданный температурный режим. Объем грузового отсека составляет 6 куб.м. Грузоподъемность – до 750 кг.