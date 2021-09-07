Renault представила электромобили Megane E-Tech и 5 Prototype

Компания Renault в рамках Международного автосалона в Мюнхене представила новый Renault Megane E-Tech Electric, разработанный на новой платформе CMF-EV. Тонкая аккумуляторная батарея на 60 кВт рассчитана на расстояние до 470 км, сообщает пресс-служба французской марки. Автомобиль получил 24-дюймовый дисплей OpenR и мультимедийную систему OpenR Link, которая разработана с помощью Google и основана на операционной системе Android Automotive, поэтому с ней доступны Google Assistant, Google Maps, Google Play и другие встроенные приложения. Производство нового Megane E-Tech Electric будет налажено во Франции, на заводе в Дуэ, расположенном в Renault ElectriCity , который скоро станет крупнейшим и наиболее конкурентоспособным центром Европы по производству электромобилей.
Кроме того, компания Renault в рамках Международного автосалона в Мюнхене представила электромобиль Renault 5 Prototype, который станет серийной моделью уже в следующем году. Внешний вид Renault 5 Prototype основан на оригинальном дизайне культового Renault 5, однако современный подход виден в формах автомобиля, его отделке и материалах. Электрическая реинкарнация Renault 5 на базе новейшей платформы CMF-B EV также будет выпускаться предприятием Renault ElectriCity на севере Франции. Стоимость Renault 5 будет на 33% ниже, чем у Zoe.
Напомним, Группа Renault планирует выпустить 10 новых аккумуляторных электромобилей к 2025 году, причем семь из них – под брендом Renault. В премиум-сегменте, начиная с 2024 года, начнется реализация стратегии «автомастерской мечты» Alpine. Renault намеревается создать самую экологичную линейку на европейском рынке в 2025 году, в которой электрическими или электрифицированными будут более 65% моделей, а к 2030 году доля аккумуляторных электромобилей увеличится до 90%. Имея за плечами более 10 лет опыта и почти 400 тыс. проданных автомобилей, бренд Renault является лидером европейского рынка электромобилей. Так, в Европе 25% всех продаж Renault приходится на электрифицированные модели, а 30% Clio во Франции продаются в гибридной версии.
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Фото: Renault