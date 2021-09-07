Renault представила электромобили Megane E-Tech и 5 Prototype

Компания Renault в рамках Международного автосалона в Мюнхене представила новый Renault Megane E-Tech Electric, разработанный на новой платформе CMF-EV. Тонкая аккумуляторная батарея на 60 кВт рассчитана на расстояние до 470 км, сообщает пресс-служба французской марки. Автомобиль получил 24-дюймовый дисплей OpenR и мультимедийную систему OpenR Link, которая разработана с помощью Google и основана на операционной системе Android Automotive, поэтому с ней доступны Google Assistant, Google Maps, Google Play и другие встроенные приложения. Производство нового Megane E-Tech Electric будет налажено во Франции, на заводе в Дуэ, расположенном в Renault ElectriCity , который скоро станет крупнейшим и наиболее конкурентоспособным центром Европы по производству электромобилей.

Кроме того, компания Renault в рамках Международного автосалона в Мюнхене представила электромобиль Renault 5 Prototype, который станет серийной моделью уже в следующем году. Внешний вид Renault 5 Prototype основан на оригинальном дизайне культового Renault 5, однако современный подход виден в формах автомобиля, его отделке и материалах. Электрическая реинкарнация Renault 5 на базе новейшей платформы CMF-B EV также будет выпускаться предприятием Renault ElectriCity на севере Франции. Стоимость Renault 5 будет на 33% ниже, чем у Zoe.

