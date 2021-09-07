Какие легковые автомобили можно чаще других встретить в России: ТОП-10 марок

На середину 2021 года в России было зарегистрировано более 45 млн легковых автомобилей. Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» решили выделить из этого количества десятку самых распространенных брендов.

Лидерство здесь ожидаемо удерживают отечественные автомобили LADA – их доля чуть превышает 30% от общего числа, что составляет 13,8 млн единиц. В 3 раза меньше в нашей стране насчитывается легковых машин японского бренда Toyota (4,1 млн шт.), на долю которых приходится 9%. Замыкают тройку лидеров автомобили корейской марки Hyundai (2,5 млн шт.) с долей 5,4%.

Чуть меньше числится автомобилей Kia (2,4 млн шт.), доля которых тоже превосходит 5%. На пятом месте располагается японский бренд Nissan с долей 4,9%. В количественном отношении это соответствует 2,2 млн единиц.

В ТОП-10 самых распространенных марок легковых машин в России также попали: Renault (2,1 млн шт.), Volkswagen (1,8 млн шт.), Chevrolet (1,7 млн шт.), Ford (1,4 млн шт.) и Mitsubishi (1,2 млн шт.).

Здесь стоит упомянуть еще марку Skoda, которая не вошла в десятку лидеров, но число автомобилей этого бренда в российском парке уже превысило 1 млн единиц, а ее доля равна 2,3%. У остальных же марок этот показатель составляет менее 2%.

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