Авторынок Литвы в августе упал на 27%

Литовский авторынок после небольшого падения в июле (-2,4%), продолжил падение, и в августе снизился уже на 26,5% до 2 665 экземпляров. Такие предварительные данные сообщает портал AutoTyrimai, ссылаясь на исходные цифры, предоставленные Государственным предприятием «Регитра».

Отмечается, что рынок новых легковых автомобилей снизился на 30,2 % до 2 338 штук, а LCV – вырос на 32,1% до 280 единиц. Худшим днем для автобизнеса Литвы в прошлом месяце называется 23 августа, когда в стране было зарегистрировано всего 49 машин, а лучшим - 21 августа, когда на учет поставили 199 автомобилей.

В рейтинге марок-лидеров на литовском авторынке в августе произошли изменения. На первое место вышел Volkswagen (550 шт.), на втором оказалась Toyota (423 шт.), на третьем - Peugeot (235 шт.), а традиционный лидер, Fiat, оказался лишь на четвертой позиции (155 шт.). В ТОП-5 также вошла Skoda (127 шт.). Из премиальных брендов в лидерах остался BMW, реализовавший 76 автомобилей.

В модельном рейтинге прошлого месяца на первом месте остался Volkswagen T-Roc (225 шт.), на втором - Toyota RAV4 (127 шт.), на третьем - Toyota Corolla (120 шт.). Далее следуют Opel Crossland (97 шт.) и Fiat Panda (92 шт.). Среди легких коммерческих автомобилей самым популярным назван Volkswagen Crafter (74 шт.).

Эксперты также отметили, что в августе в стране было зарегистрировано 148 электромобилей, что на 174,1% больше, чем год назад. В прошлом месяце на литовском рынке дебютировал электрический внедорожник Hyundai Ioniq 5.

Всего за 8 месяцев нынешнего года в стране было приобретено 26 835 новых легковых автомобилей, что на 4,4% больше, чем за аналогичный период 2020 года (25 702 шт.).

Некоторые из этих автомобилей можно найти в России - в салонах проверенных дилеров.

Фото: t-roc24.ru