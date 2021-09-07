Volkswagen представил электрический купе-кроссовер ID.5 GTX

Компания Volkswagen в рамках Международного автосалона в Мюнхене представит электроприводный купе-кроссовер ID.5 GTX, который дебютирует в качестве замаскированного концепт-кара. Модель ID.5 GTX, второй представитель спортивной линейки GTX, выйдет в продажу на европейском рынке в следующем году, сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Первый купе-кроссовер, созданный на базе модульной матрицы электрического привода (MEB), оснащен мощной системой полного привода с двумя электродвигателями. Энергии большой литий ионной аккумуляторной батареи, установленной между осями автомобиля, хватает для поездок до 497 км. Благодаря системам подключения модель ID.5 GTX получает обновления по технологии Over-the-Air и оснащена системой Car2X.

Внешний вид ID.5 GTX отличают светодиодные фары IQ.Light с интеллектуальным управлением дальним светом. Световая полоса, которая сужается к логотипу Volkswagen, гармонично сочетается с тремя крупными подсвеченными элементами сотовой формы со сторон водителя и пассажира, которые дополняют характерную форму фар ближнего света. Сильно наклоненные передние стойки, смещенные к передней части автомобиля, дают начало плавной линии крыши – она низко простирается над кузовом и, сужаясь, постепенно переходит в интегрированный задний спойлер. Ширину задней части кузова подчеркивают горизонтальные линии, среди которых внимание к себе притягивают задние светодиодные фонари с объемным эффектом и световая полоса.

Напомним, согласно стратегии Accelerate, компания Volkswagen намерена увеличить к 2030 году долю электроприводных автомобилей Volkswagen в Европе до 70% от общего объема продаж. Volkswagen продолжит оптимизировать модульную матрицу электрического привода (MEB), работая над ускорением, зарядной мощностью и запасом хода. Марка также планирует направить усилия на создание платформы для следующего поколения мощных и производительных электромобилей с небольшой площадью поперечного сечения передней части. Она получила название Scalable Systems Platform (Платформа масштабируемых систем) и впервые найдет свое применение в 2026 году в рамках флагманского проекта Volkswagen под названием Trinity. Параллельно с ускоренным развитием электрической мобильности будут расширяться и линейки автомобилей с двигателем внутреннего сгорания. У всех основных моделей марки, включая Golf, Tiguan, Passat, Tayron и T-Roc, появятся преемники, которые будут оснащаться самым современным гибридным приводом plug-in с запасом хода на электротяге до 100 км.

А какие электромобили и модели с классическим ДВС появятся на российском рынке в 2021 году? Подскажет «Календарь новинок».

Фото: Volkswagen