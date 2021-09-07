АВТОВАЗ восполнит производственные потери после нормализации поставок автокомпонентов | АВТОСТАТ

АВТОВАЗ восполнит производственные потери после нормализации поставок автокомпонентов

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АВТОВАЗ восполнит производственные потери после нормализации поставок автокомпонентов

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АВТОВАЗ планирует восполнить производственные потери за счет работы по субботам и организации 9-часовых рабочих смен после нормализации ситуации с поставками комплектующих от компании «Роберт Бош Самара». Напомним, сборочные линии на тольяттинском предприятии работают с перебоями с 16 августа. Это происходит из-за проблем с поставками компонентов электроники от компании «Роберт Бош Самара», которая, в свою очередь, испытывает сложности в работе со своими поставщиками, сообщает пресс-служба правительства Самарской области.

«В связи с ростом российского автомобильного рынка мы планировали значительно увеличить объемы производства, начиная с сентября текущего года. Для этого было принято решение по организации 9-часовых смен и работы в субботу. Дополнительно, чтобы обеспечить рост объемов производства, за летние месяцы на АВТОВАЗ было принято 948 рабочих производственных подразделений. К сожалению, из-за дефицита поставок электронных компонентов мы были вынуждены пересмотреть наш план производства», – рассказал вице-президент по персоналу и социальной политике АВТОВАЗа Дмитрий Михаленко. По его словам, сегодня до 15 тыс. работников, в зависимости от режима работы сборочных линий, находятся в режиме простоя с выплатой двух третей заработной платы.

Напомним, АВТОВАЗ, который 2 сентября частично возобновил производство автомобилей после очередного простоя из-за нехватки электронных компонентов, на этой неделе продолжит работать в режиме «stop&go». Как сообщили агентству «АВТОСТАТ» в пресс-службе АВТОВАЗа, линии запускаются по мере прибытия на завод необходимых компонентов. В текущей ситуации в компании не комментируют график работы предприятия в Тольятти детально. Стоит отметить, что завод «LADA Ижевск», использующий иные комплектующие для LADA Vesta, сохраняет нормальный режим работы.

«АВТОВАЗ, как и многие автомобильные заводы по всему миру, испытывает нехватку поставок необходимых электронных компонентов. Компания прилагает все возможные усилия, чтобы исправить ситуацию и как можно скорее возобновить регулярное производство автомобилей. Очевидно, что возвращение к нормальному режиму производства займет некоторое время и может привести к более длительному сроку поставок автомобилей в дилерские центры», – заявил ранее президент АВТОВАЗа Николя Мор.

Между тем, из-за продолжающихся перебоев с поставками электронных компонентов АВТОВАЗ в августе снизил продажи в России на 32,6% до 19428 автомобилей LADA. При этом дефицит электронных компонентов, более всего повлиявший на производство семейства LADA Granta, внес изменения и в тройку лидеров продаж. Так, бестселлером АВТОВАЗа в прошлом месяце стала LADA Vesta, чья реализация составила 6882 автомобиля (-19,2%). Второй результат показала LADA Granta – 5007 проданных машин (-52,5%). На третьем месте по популярности среди моделей АВТОВАЗа идет семейство внедорожников Niva – совокупные продажи Niva Travel и Niva Legend в прошлом месяце составили 3438 автомобилей (-12%).

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Фото: АВТОВАЗ

Источник: АВТОСТАТ

Теги: автовазпроизводствоавтомобильные компонентыпоставщикипростоисбой поставок

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