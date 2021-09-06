ТОП-10 самых продаваемых SUV в России по итогам августа

Бестселлером в сегменте SUV на российском рынке в августе стал компактный кроссовер Hyundai Creta. В прошлом месяце реализация этой модели составила 5502 автомобиля, что на 28% ниже показателя годичной давности, гласят данные Ассоциации европейского бизнеса. Второе место занял внедорожник Renault Duster с показателем 3592 проданных машины (+16%). Третий результат принадлежит семейству LADA Niva – 3438 автомобилей, что на 12% меньше по сравнению с прошлым годом. Далее идет Volkswagen Tiguan, разошедшийся тиражом 2350 экземпляров (-30%). Замыкает пятерку самых популярных SUV в России на этот раз Kia Sportage, чьи продажи составили 1967 машин (-32%).

В ТОП-10 бестселлеров сегмента SUV по итогам августа также вошли Toyota RAV4 (1888 шт., -25%), Renault Arkana (1696 шт., +21%), Hyundai Tucson (1584 шт., -33%), Kia Sorento (1559 шт., -13%) и Renault Kaptur (1547 шт., -13%).

Стоит отметить, что по итогам восьми месяцев 2021 года лидером среди моделей SUV является Hyundai Creta с показателем 49548 реализованных машин (+12%). Далее следуют внедорожник LADA Niva, разошедшийся в количестве 38101 единицы (+42%) и Renault Duster, продажи которого составили 26715 автомобилей (+48%).

Во сколько обходится содержание любого из этих кроссоверов (и не только) – можно подсчитать при помощи «Калькулятора оценки стоимости владения».

Фото: Hyundai