LADA Vesta в августе стала бестселлером на российском рынке

Самой продаваемой моделью в России по итогам августа стала LADA Vesta, чья реализация снизилась на 19% и составила 6882 автомобилей. Второе место заняла Kia Rio с показателем 6195 машин, что на 19% меньше по сравнению с прошлым годом, гласят данные Ассоциации европейского бизнеса.

Как отмечается в обзоре российского авторынка за август, лидером среди моделей SUV стал кроссовер Hyundai Creta, разошедшийся тиражом в 5502 экземпляров (-28%). Четвертый результат показала LADA Granta, на производство которой дефицит электронных компонентов повлиял более всего – 5007 проданных автомобилей (-53%). Далее идет седан Hyundai Solaris, чьи продажи снизились на 10% до 4449 машин.

Спрос на внедорожник Renault Duster вырос на 16% до 3592 автомобилей. Cемейство внедорожников LADA Niva было реализовано в количестве 3438 штук, что на 12% ниже показателя годичной давности. Cедан бизнес-класса Kia K5 выбрали 3048 покупателей, что обеспечило этой модели лидерство в своем сегменте. Реализация лифтбека Volkswagen Polo снизилась на 62% и составила 2747 единиц. Замыкает ТОП-10 самых популярных моделей в России на этот раз кроссовер Volkswagen Tiguan с показателем 2350 проданных машин (-30%).

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Фото: АВТОВАЗ