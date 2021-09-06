Kia в августе снизила продажи в России на 13%

Российские дилеры Kia в августе реализовали 17277 автомобилей – это на 13% меньше, чем годом ранее. По итогам восьми месяцев 2021 года в России было продано 142692 автомобиля Kia, что на 20% выше показателя за аналогичный период прошлого года. В результате Kia удерживает лидерство среди иностранных автопроизводителей в России, а рыночная доля марки составила 13,4% против 13,5% годом ранее, согласно данным АЕБ.

Бестселлером Kia на российском рынке остается Rio – в августе было реализовано 6195 седанов и кросс-хэтчбеков этой модели (-19%), сообщает пресс-служба корейской марки. Второе место по объему продаж в линейке Kia в России занял седан бизнес-класса Kia K5, который выбрали 3048 покупателей. Как отмечается, это очередной рекордный результат для бренда Kia в сегменте седанов бизнес-класса за все время работы в России. Замыкает тройку лидеров кроссовер Sportage, чьи продажи снизились на 32% и составили 1967 автомобилей.

Далее следует среднеразмерный кроссовер Sorento, который разошелся в количестве 1542 экземпляров (-13%). Стоит отметить, что это лучший результат продаж для Kia Sorento четвертого поколения с момента выхода на российский рынок в октябре прошлого года. Замыкает пятерку российских бестселлеров Kia на этот раз компактный кроссовер Seltos с показателем 1358 реализованных машин (-24%).

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», калининградский завод «Автотор» начал производство обновленного седана Kia Cerato, который поступит в продажу на российском рынке в сентябре 2021 года.

Во сколько обойдется содержание этих или других автомобилей, можно подсчитать с помощью «Калькулятора оценки стоимости владения».

Фото: Kia