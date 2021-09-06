УАЗ начнет производство электромобилей в 2022 году

Ульяновский автозавод наладит производство электромобилей в феврале 2022 года. Об этом «Газете.Ru» рассказал директор по маркетингу и продукту УАЗ Максим Куприн, отметив, что на первые 10 машин уже есть предзаказы. По его словам, в течение пяти лет все модели УАЗ будут с электрическими версиями. Ульяновский автозавод рассчитывает найти покупателей на модели с электроприводом, прежде всего, среди корпоративных клиентов, а также государственных структур. При этом с учетом недавно принятой правительством концепции развития электротранспорта в нашей стране уазовские электромобили могут вызвать интерес и у частных клиентов.

Ранее стало известно, что чешский дилер УАЗа разработал электромобиль на базе внедорожника «Хантер». Место бензинового «атмосферника» ЗМЗ (134 л.с., 217 Нм) под капотом занимает синхронный электромотор на постоянных магнитах, выдающий максимальные 163 л.с. и 600 Нм. Емкость литий-ионной аккумуляторной батареи, упакованной в водонепроницаемый железный ящик, составляет 62,16 кВт/ч, полного заряда хватает примерно на 150 км езды по сельской местности. Если у клиентов возникнет потребностью в большем пробеге на одной зарядке, то MW Motors готова установить батарею емкостью 90 кВт/ч.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», Ульяновский автозавод, который представил прототип УАЗ «Профи» с гибридным двигателем еще 2018 году, так и не освоил серийное производство таких машин. При этом автопроизводитель не отказывается от планов по выпуску гибридных моделей, однако в нынешних реалиях на российском рынке для УАЗа актуальны автомобили с бензиновыми и с газо-бензиновыми моторами. Так, в августе Ульяновский автозавод начал продажи битопливных версий моделей УАЗ «Патриот» и «Пикап», способных работать как на бензине, так и на компримированном природном газе.

А какие электромобили и модели с классическим ДВС появятся на российском рынке уже в 2021 году? Подскажет «Календарь новинок».

Фото: Кирилл Сазонов/«Газета.Ru»

