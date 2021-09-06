Mercedes-Benz представил электрический Gelandewagen

Компания Mercedes-Benz представила полностью электрическую версию внедорожника G-Class на автосалоне IAA, который открылся в Мюнхене. На мотор-шоу пока продемонстрирован концепт под названием EQG, а дебют серийной версии модели состоится в следующем или 2023 году.

Как пишет портал Autonews.ru, внешне новинка практические ничем не отличается от обычного внедорожника. «Зеленый» Gelandewagen получил закрытую решетку радиатора со светящейся эмблемой, особый бокс для хранения зарядного кабеля, диодные ленты по бокам, 22-дюймовые колесные диски и багажник на крыше.

Электрический G-Class сохранил рамную конструкцию с неразрезным задним мостом и независимой подвеской спереди. В движение внедорожник приводят четыре электромотора. Все остальные характеристики концепта пока держатся в секрете.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», компания Mercedes-Benz к концу текущего десятилетия готовится полностью перейти на электрическую тягу везде, где это позволят условия рынка. В ходе этой ускоренной трансформации Mercedes-Benz будет твердо придерживаться своих целей в отношении прибыльности. Согласно этим целям совокупная доля подключаемых гибридов и чисто электрических автомобилей (xEV) в общем объеме продаж должна достичь 50% к 2025 году. Также предполагается рыночный сценарий, согласно которому к концу текущего десятилетия электромобили по большей части заменят собой автомобили с ДВС.

Так, к 2022 году во всех сегментах, где представлен бренд Mercedes-Benz, будут предлагаться его аккумуляторные электромобили (BEV). Начиная с 2025 года все новые автомобильные платформы будут исключительно электрическими, а клиенты в случае каждой модели получат возможность выбора ее полностью электрической альтернативы.

Концерн значительно ускоряет инвестиции в исследования и разработки. В период между 2022 и 2030 гг. планируется инвестировать в целом свыше 40 млрд евро в аккумуляторные электромобили. Благодаря заблаговременным инвестициям в гибкое производство и применению ультрасовременной системы производства MO360, предприятия Mercedes-Benz уже сегодня способны выпускать крупными сериями электромобили на аккумуляторных источниках питания. Со следующего года на семи производственных площадках, распложенных на трех континентах, с конвейера будет сходить восемь электрических моделей Mercedes-Benz. Как отметил председатель правления Daimler AG и Mercedes-Benz AG Ола Каллениус, передовая флагманская модель EQS знаменует собой лишь начало этой новой эры для Mercedes-Benz.

Какие электромобили и модели с классическим ДВС появятся на российском рынке в 2021 году? Подскажет «Календарь новинок».

Фото: Mercedes-Benz