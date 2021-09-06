Hyundai в августе снизила продажи в России на 19%

Российские дилеры Hyundai в августе реализовали 14106 автомобилей – на 19% меньше, чем годом ранее. По итогам восьми месяцев 2021 года продажи Hyundai в нашей стране составили 118559 машин (+24%).

Как сообщает пресс-служба «Хендэ Мотор СНГ», бестселлером марки в августе стал компактный кроссовер Hyundai Creta с показателем 5502 проданных машины (-28%). Стоит отметить, что у дилеров появилась новая спецверсия Hyundai Creta второго поколения – Smart, которая включает в себя полный набор систем безопасности Smart Sense. На втором месте по популярности идет седан Hyundai Solaris, чья реализация снизилась на 10% и составила 4449 автомобилей. Кроссовер Hyundai Tucson четвертого поколения, вышедший на российский рынок в конце мая, по итогам прошлого месяца нашел 1584 покупателей (-33%).

Далее следует обновленный кроссовер Hyundai Santa Fе, чей результат составил 962 реализованных машины (+1%). Замыкает пятерку российских бестселлеров Hyundai по-прежнему бизнес-седан Sonata, продажи которого снизились на 34% до 703 автомобилей.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», осенью у российских дилеров ожидается минивэн Staria, который придет на смену предыдущему поколению модели H-1. Кроме того, в середине 2022 года компания Hyundai начнет продажи в России электромобилей. Первой электрической моделью Hyundai на российском рынке станет кроссовер Ioniq 5. Автомобиль будет предлагаться только в полноприводной версии, в то время как на других рынках доступен вариант с задним приводом.

Все эти (и другие) автомобили можно найти в России в салонах проверенных дилеров.

Фото: Hyundai