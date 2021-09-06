Более 5,8 тысячи машин скорой помощи и школьных автобусов поступят в российские регионы | АВТОСТАТ

Более 5,8 тысячи машин скорой помощи и школьных автобусов поступят в российские регионы

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Более 5,8 тысячи машин скорой помощи и школьных автобусов поступят в российские регионы

Обзор рынка новых коммерческих автомобилей в России
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Правительство России приняло распоряжение, согласно которому в 2021 году в регионы поступят автомобили скорой медицинской помощи и школьные автобусы. Вся техника высоколокализованная и произведена на предприятиях ГАЗ, ПАЗ и УАЗ, сообщает пресс-служба Минпромторга РФ.

Всего в 2021 году в российские регионы будет поставлено 1624 машины скорой медицинской помощи классов B и C, а также 4187 школьных автобусов. Из резервного фонда правительства России на это предусмотрено 5,6 млрд и 9,7 млрд рублей соответственно.

«Программа обновления парка машин скорой помощи и школьных автобусов – действенная мера как для развития транспортной инфраструктуры в регионах, так и для поддержки российских автопроизводителей. Ульяновский автомобильный завод включил заказ Минпромторга в план производства», – отметил генеральный директор УАЗа Адиль Ширинов.

Напомним, в 2016 – 2020 годах было поставлено 21551 машин скорой помощи и школьных автобусов. На реализацию программ затрачены 51,4 млрд рублей. Техника была поставлена в 85 субъектов Российской Федерации.

Кроме коммерческой техники, мы регулярно мониторим рынок легковых автомобилей. Самая актуальная информация об их стоимости и комплектациях содержится здесь.

Фото: УАЗ

Источник: АВТОСТАТ

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