Более 5,8 тысячи машин скорой помощи и школьных автобусов поступят в российские регионы

Правительство России приняло распоряжение, согласно которому в 2021 году в регионы поступят автомобили скорой медицинской помощи и школьные автобусы. Вся техника высоколокализованная и произведена на предприятиях ГАЗ, ПАЗ и УАЗ, сообщает пресс-служба Минпромторга РФ.

Всего в 2021 году в российские регионы будет поставлено 1624 машины скорой медицинской помощи классов B и C, а также 4187 школьных автобусов. Из резервного фонда правительства России на это предусмотрено 5,6 млрд и 9,7 млрд рублей соответственно.

«Программа обновления парка машин скорой помощи и школьных автобусов – действенная мера как для развития транспортной инфраструктуры в регионах, так и для поддержки российских автопроизводителей. Ульяновский автомобильный завод включил заказ Минпромторга в план производства», – отметил генеральный директор УАЗа Адиль Ширинов.

Напомним, в 2016 – 2020 годах было поставлено 21551 машин скорой помощи и школьных автобусов. На реализацию программ затрачены 51,4 млрд рублей. Техника была поставлена в 85 субъектов Российской Федерации.

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Фото: УАЗ