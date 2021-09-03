Dacia представила новый семиместный универсал Jogger | АВТОСТАТ

Dacia представила новый семиместный универсал Jogger

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Dacia представила новый семиместный универсал Jogger

Прогноз российского рынка новых легковых автомобилей на 2021 год (ежемесячный мониторинг)
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Компания Dacia представила новый семиместный универсал Jogger, который является переименованной моделью Dacia Logan MCV нового поколения. В Европе новинка поступит в продажу уже в феврале 2022 года. Также новый семиместный универсал под маркой Renault появится на рынке Турции и Израиля. В России ближайшее время Jogger можно не ждать, поскольку не так давно на нашем рынке дебютировал обновленный универсал LADA Largus, в основе которого лежит универсал Dacia Logan первого поколения, пишет портал Wroom.ru.

Новый Dacia Jogger, как и «Ларгус», получил качества обычного легкового универсала и компактвэна, а также растянутую колесную базу, увеличенные задние двери, приподнятую крышу. Дорожный просвет модели составляет 200 мм, а привод – только передний. Под капотом автомобиля установлен безальтернативный трехцилиндровый турбомотор 1.0, который выдает 110 л.с. или 101 л.с. при работе с пропаном. Он работает в сочетании с 6-ступенчатой механической коробкой передач.

Новый универсал длиннее, шире и выше «Ларгуса», однако уступает ему в размере колесной базы. Базовый вариант имеет два ряда сидений, опционально предложен третий ряд. Передняя часть салона Dacia Jogger аналогична исходному «Логану» и включает руль, который регулируется по высоте и вылету. У базовых версий имеется система Media Control с двумя динамиками, разъемом USB и связью Bluetooth. За доплату доступен комплекс Media Display с 8-дюймовым тачскрином. В базовое оснащение входят шесть подушек безопасности, ESP, системы автоматического торможения и контроля слепых зон.

Ранее президент АВТОВАЗа Николя Мор опроверг слухи о выводе марки Dacia на российский рынок, которые появились после того, как прототипы Logan и Sandero третьего поколения были замечены во время тестов в Тольятти с шильдиками румынского бренда. Топ-менеджер подчеркнул, что сближение марок Dacia и LADA в первую очередь касается инжиниринга, стилистически эти бренды будут отличаться достаточно сильно. По его словам, серийные Logan и Sandero для России получат оригинальные решетки радиатора с эмблемой Renault. Производство моделей планируется наладить на АВТОВАЗе в 2022 году.

Напомним, в январе 2021 года Группа Renault в рамках нового стратегического плана «Ренолюция» (Renaulution) создала новое бизнес-подразделение Dacia-LADA, что укрепит производственные синергии между брендами за счет использования высококонкурентной по стоимости и гибкой платформы CMF-B в сочетании с самым высоким коэффициентом локализации. АВТОВАЗ и Dacia останутся отдельными компаниями со своей собственной историей и стратегией, которые вместе будут выпускать ежегодно более 1 млн автомобилей на базе CMF-B, перейдя с 4 платформ на одну и сократив количество типов кузовов с 18 до 11.

Между тем, ранее стало известно, что директором по дизайну Dacia-LADA станет Майлз Нюрнбергер, который вступит в свою новую должность с 1 сентября нынешнего года и будет подчиняться Лоуренсу ван ден Акеру, отвечающему за дизайн в Renault Group. На новом посту Майлз Нюрнбергер заменит 53-летнего испанца Алехандро Месонеро-Романоса, который перешел в Dacia-LADA только в апреле нынешнего года, но недавно возглавил подразделение по дизайну Alfa Romeo. На посту директора по дизайну Dacia Майлз Нюрнбергер займется адаптацией концепта Dacia Bigster – серийный внедорожник запланирован к запуску в 2025 году. Также Нюрнбергер, возможно, примет участие в редизайне нового поколения LADA Niva, внешность которого будет основана на прототипе LADA Niva Vision. По крайней мере, именно у него теперь будет утверждать внешность будущих моделей LADA новый главный дизайнер АВТОВАЗа француз Жан-Филипп Салар, пришедший на смену британцу Стиву Маттину.

Какие модели могут появиться на российском рынке? Расскажет «Календарь новинок»!

Фото: Dacia

Источник: АВТОСТАТ

Теги: новинкиавторынок европыdacialada largusrenault

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