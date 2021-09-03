Количество машинозаездов на СТО дилеров уменьшилось на 10%

В России снижается число машинозаездов на СТО официальных дилеров. Такие данные приводят эксперты агентства «АВТОСТАТ» в рамках подготовки онлайн-конференции «Автосервис – 2021: сервис, запчасти, оборудование», которая состоится 14 сентября (подробности – здесь).

Так, по данным агентства, среднее количество машинозаездов на СТО одного дилерского центра в 2020 году составило 7,7 тысячи. При этом в 2019 году данный показатель был почти на 10% больше – 8,5 тысячи.

Также стоит отметить, что в массовом сегменте число машинозаездов за год упало на 12% – до 7,9 тысячи. А вот в премиальном сегменте оно сократилось только на 2% – до 7,1 тысячи.

О том, почему количество машинозаездов на СТО официальных дилеров в нашей стране падает, можно будет узнать в ходе онлайн-конференции «Автосервис – 2021: сервис, запчасти, оборудование», зарегистрироваться на участие в которой можно по ссылке.

Фото: ГК МАРТЕН