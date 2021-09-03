АВТОВАЗ в августе снизил продажи в России на треть

АВТОВАЗ в августе реализовал на российском рынке 19428 автомобилей LADA – это на 32,6% меньше, чем годом ранее. Снижение продаж стало прямым следствием мирового дефицита производства полупроводников, повлиявшим на большинство автопроизводителей, отмечают на АВТОВАЗе. По итогам восьми месяцев 2021 года российские дилеры LADA продали 251660 машин, что на 30,8% выше показателя за аналогичный период прошлого года.

Дефицит электронных компонентов, более всего повлиявший на производство семейства LADA Granta, внес изменения и в тройку лидеров продаж. Так, бестселлером АВТОВАЗа в августе стала LADA Vesta, чья реализация составила 6882 автомобиля (-19,2%). Второй результат показала LADA Granta – 5007 проданных машин (-52,5%). На третьем месте по популярности среди моделей АВТОВАЗа идет семейство внедорожников Niva – совокупные продажи Niva Travel и Niva Legend в прошлом месяце составили 3438 автомобилей.

«АВТОВАЗ, как и многие автомобильные заводы по всему миру, испытывает нехватку поставок необходимых электронных компонентов. Компания прилагает все возможные усилия, чтобы исправить ситуацию и как можно скорее возобновить регулярное производство автомобилей. Очевидно, что возвращение к нормальному режиму производства займет некоторое время и может привести к более длительному сроку поставок автомобилей в дилерские центры», – заявил президент АВТОВАЗа Николя Мор.

Напомним, из-за проблем с поставками электронных компонентов АВТОВАЗ приостанавливал производство за минувшее лето семь раз. Накануне завод возобновил производство автомобилей LADA Granta и Niva 2 – 3 сентября. При этом линия B0, на которой выпускаются LADA ХRAY и Largus, а также модели Renault Logan и Sandero остается в простое из-за дефицита поставок электронных компонентов со стороны компании Bosch. Стоит отметить, что завод «LADA Ижевск», использующий иные комплектующие для LADA Vesta, сохраняет нормальный режим работы.

Как сообщал ранее Николя Мор, в настоящее время предприятие получает заказы от клиентов, чтобы доставить машину в течение 2 – 3 месяцев, и планирует максимально восполнить потери в производстве до конца года. По мнению главы АВТОВАЗа, кризис с поставками электронных компонентов может продлиться до второго квартала 2022 года.

Между тем, АВТОВАЗ ранее отменил приказ, предусматривающий введение 9-часовых рабочих смен для производственных подразделений на период с 6 сентября по 5 декабря 2021 года. Дополнительное рабочее время смен требовалось для увеличения производственного плана более чем на 10% в условиях продолжающегося роста российского автомобильного рынка.

Во сколько обходится содержание автомобиля LADA (и не только) – можно рассчитать при помощи «Калькулятора оценки стоимости владения».

Фото: АВТОВАЗ