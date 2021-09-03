Geely запускает онлайн-шоурум в России | АВТОСТАТ

Geely запускает онлайн-шоурум в России

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Geely запускает в России онлайн-шоурум для выбора и бронирования автомобилей

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Компания Geely открывает на своем сайте в России онлайн-шоурум, который позволит покупателям в реальном времени узнавать о наличии автомобилей у дилеров в разных городах, а также бронировать понравившийся вариант. Кроме того, сервис предоставляет возможность сравнивать автомобили Geely по комплектациям, оснащению и цене, сообщает пресс-служба китайской марки.

Новая услуга виртуального шоурума Geely позволит выбрать подходящий дилерский центр и автомобиль с учетом цвета, характеристик и оборудования. Бронирование будет осуществляться двумя способами: с помощью электронной формы заявки дилеру или автоматически с внесением предоплаты на сумму 10 тыс. рублей. При этом выбранный автомобиль закрепляется за будущим владельцем на 3 дня. Менеджер отдела продаж дилерского центра свяжется с потенциальным покупателем в течение 1,5 часов в рабочее время, чтобы обсудить детали предстоящей покупки.

По итогам семи месяцев 2021 года российские дилеры Geely реализовали 11832 автомобиля, что в 2 раза больше по сравнению с прошлым годом. Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в конце августа российские дилеры Geely начали прием заказов на новый кроссовер Atlas Pro с системой мягкого гибрида, чьи продажи стартуют в сентябре. Новинка постепенно заменит популярную в нашей стране модель Atlas, которая долго время являлась бестселлером Geely на российском рынке. В 2022 году компания Geely планирует привезти в Россию новый флагманский среднеразмерный кроссовер КХ11, который был представлен на Шанхайском автосалоне в апреле этого года.

Полный список дилеров Geely (и не только) смотрите на сайте «Цена Авто».

Фото: Geely

Источник: АВТОСТАТ

Теги: китайские автомобилионлайн продажиgeely

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