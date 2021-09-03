«Соллерс Авто» ожидает роста продаж автомобилей УАЗ в 2021 году

Компания «Соллерс Авто» ожидает в 2021 году роста продаж автомобилей УАЗ. Об этом заявил основной владелец компании Вадим Швецов, добавив, что по итогам семи месяцев 2021 года Ульяновский автозавод увеличил реализацию в России на 8% до 16067 машин.

«УАЗ – бренд такой: всегда основные продажи приходятся на второе полугодие, потому что очень много клиентов, которые по своему бюджетному процессу в основном покупают машину во второй половине года. Поэтому у нас как всегда III – IV квартал проявляются в два раза больше, чем первый и второй. Поэтому мы ожидаем, что УАЗ покажет хорошие результаты», – рассказал Вадим Швецов, которого цитирует агентство «Интерфакс». При этом он отметил, что компания ощущает дефицит электронных компонентов, но надеется до конца 2021 года доработать без остановок производства, «хотя ситуация крайне тяжелая и не прогнозируемая».

«Мы всегда видим при планировании месяц вперед. Никто нам ничего не подтверждает за горизонтом одного месяца. Но мы так работаем уже годы. Надеемся, что доработаем без остановок до конца года», – добавил Вадим Швецов.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в этом году УАЗ представил новую версию легкого коммерческого грузовика «Профи» грузоподъемностью 1,5 тонны с двускатной ошиновкой колес задней оси. Также новая «Полуторка» получила модификацию полной массой 2,5 т, которая позволяет беспрепятственно передвигаться в условиях мегаполиса, где появление коммерческих автомобилей максимальной массой свыше 2,5 тонны запрещено. Кроме того, в августе Ульяновский автозавод начал продажи битопливных версий моделей УАЗ «Патриот» и «Пикап», способных работать как на бензине, так и на компримированном природном газе.

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Фото: УАЗ