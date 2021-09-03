Genesis готовит восемь электрических моделей

Премиальный бренд Genesis объявил новую стратегию развития, согласно которой начиная с 2025-го все новые модели Genesis будут электрическими, а к 2030 году в модельному ряду вовсе не останется автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. При этом, помимо традиционных батарейных машин, Genesis будет разрабатывать водородные электромобили на топливных элементах, ведь этим направлением давно и серьезно занимается материнский концерн Hyundai, пишет издание «Авторевю».

Заявлено, что к 2030 году в гамме бренда Genesis будет восемь электрических моделей, а объем выпуска составит 400 тыс. штук ежегодно. Все модели будет объединять фирменный стиль с двойными полосками светодиодных фар, которые, судя по тизеру, протянутся через передние крылья аж до дверей. У некоторых машин появятся открывающиеся против хода задние двери (при этом кузов будет лишен центральных стоек) и поворотные сиденья, но более детальная стратегия развития модельного ряда пока не готова.

Первый серийный электромобиль компании дебютировал минувшей весной – это седан Genesis Electrified G80, который уже можно купить в Южной Корее за 76 тыс. долларов. На подходе и первая полностью оригинальная электрическая модель – среднеразмерный кроссовер Genesis GV60. Его полноценная премьера состоится уже этой осенью, а старт производства намечен на 2022 год.

Напомним, в настоящее время модельный ряд Genesis включает обновленный спортивный седан G70, новое поколение бизнес-седана G80, флагманский седан G90 и представленный в прошлом году первый SUV марки – GV80, к которому в 2021 году присоединился среднеразмерный кроссовер GV70. Базируясь в Южной Корее, Genesis представлен также на рынках США, России, Канады, Австралии, в странах Ближнего Востока, Европы и Китая.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам семи месяцев 2021 года российские дилеры Genesis реализовали 1653 автомобилей, что в 2,2 раза выше показателя за аналогичный период прошлого года. В результате рыночная доля марки выросла в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что является уникальным результатом в премиум-сегменте с учетом выхода бренда на российский рынок в сентябре 2016 года. В компании рассчитывают, что новые спорт-седан G70 и среднерзамерный кроссовер GV70, которые поступили в продажу минувшим летом, помогут закрепить успех Genesis на российском рынке и увеличить уровень продаж автомобилей. Особую роль в будущем развитии бренда в России призвана сыграть модель GV70. По прогнозам компании, новый среднеразмерный SUV сможет стать второй по популярности моделью Genesis в России, заняв место на одну строку ниже модели GV80.

Какие электромобили и модели с классическим ДВС появятся на российском рынке в 2021 году? Подскажет «Календарь новинок».

Фото: Genesis