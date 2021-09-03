Названы сроки презентации внедорожника Aurus Komendant

Внедорожник Aurus Komendant планируется представить публике будущей весной, накануне запуска серийного производства модели, сообщил в интервью агентству «РИА Новости» глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. Предполагалось, что машина будет представлена осенью 2020 года на Московском автосалоне, однако мероприятие было перенесено из-за эптдемии коронавируса. Ранее министр сообщал, что серийное производство внедорожника Aurus планируется начать во втором полугодии 2022 года.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в мае 2021-го компания «Аурус» начала на заводе в Елабуге серийное производство автомобилей Aurus. В производственное, логистическое и IT-оборудование и системы предприятия инвестировано порядка 2 млрд рублей. На первом этапе работы производства будет осуществляться выпуск представительского седана Senat, впоследствии к линейке моделей добавится внедорожник Komendant. Новые производственные мощности рассчитаны на выпуск до 5 тыс. автомобилей в год. Ранее автомобили Aurus выпускались в формате мелкой серии на мощностях ФГУП «НАМИ».

Цена на автомобиль Aurus Senat начинается от 18 млн рублей. Однако в настоящее время для предзаказа доступны автомобили этой модели в более высоком опциональном исполнении. Как отмечают в компании «Аурус», кастомизация автомобилей под пожелания клиента – важная составляющая работы в сегменте «люкс», именно поэтому стандартных машин по фиксированным ценам в продаже совсем немного. Пожелания заказчика могут значительно различаться, а значит, и окончательная цена Aurus формируется под конкретного покупателя.

А какие модели можно ждать на российском рынке уже в 2021 году? Подскажет «Календарь новинок».

Фото: «РИА Новости»