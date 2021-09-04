Итальянский авторынок в августе усилил падение

Автомобильный рынок Италии в августе сократился на 27,3% и составил 64689 машин. Как отмечают в Итальянской ассоциации автопроизводителей (ANFIA), помимо традиционного падения спроса в летний период, отрицательная динамика обусловлена постоянными перебоями в поставках новых автомобилей из-за нехватки полупроводников для их производства. Между тем, в ассоциации рассчитывают, что запущенные с августа меры по обновлению автопарка будут поддерживать отрасль в дальнейшей перспективе. По итогам восьми месяцев 2021 года реализация автомобилей в Италии составила 1 млн 060 тыс. 182 единицы (+30,9%).

Согласно данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» в Итальянской ассоциации автопроизводителей (ANFIA), самой продаваемой в Италии автомобильной маркой остается Fiat, который в августе реализовал 9327 машин (-23,8%). Второе место занял Volkswagen, чьи продажи снизились на 34,4% и составили 5718 единиц. На третьей строчке идет Renault с показателем 4284 реализованных автомобиля (-16,1%). Замыкают пятерку лидеров на этот раз Toyota (3993 шт., -4,2%) и Jeep (3407 шт., -24%).

Все эти (и другие) автомобили можно найти и на рынке России – в салонах проверенных дилеров.