Калужский завод «Фольксваген Груп Рус» в сентябре вводит простои

Калужский завод «Фольксваген Груп Рус» в сентябре снизит объем производства из-за серьезных проблем с поставками полупроводников. По предварительным данным, производство в Калуге будет приостановлено со 2 по 3 сентября, с 9 по 10 сентября, с 16 по 17 сентября и с 20 по 24 сентября. Об этом агентству «АВТОСТАТ» сообщили в пресс-службе «Фольксваген Груп Рус», отметив, что в компании продолжают ежедневно следить за ситуацией и будут корректировать производственный график в зависимости от развития событий. «Как только в ситуации с поставками полупроводников наметятся улучшения, мы увеличим объемы производства, чтобы удовлетворять стабильный спрос на нашу продукцию», – заявили в «Фольксваген Груп Рус».

Напомним, завод «Фольксваген Груп Рус» в Калуге на данный момент производит лифтбеки Volkswagen Polo и Skoda Rapid, а также кроссовер Volkswagen Tiguan. Максимальная производственная мощность предприятия составляет 225 тыс. автомобилей в год. На территории завода также находится производство бензиновых двигателей 1.6 MPI серии EA211, которые устанавливаются на наиболее востребованные модели Volkswagen и Skoda российского производства, а также экспортируются на производственные площадки по всему миру.

Найти автомобили этих и других марок можно в автосалонах проверенных дилеров.

Фото: «Фольксваген Груп Рус»