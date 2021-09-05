За 2 года Skoda Rapid «в базе» стал дороже на 48%

Чешский лифтбек Skoda Rapid давно и прочно обосновался в десятке самых продаваемых автомобилей в нашей стране, а в сегменте лифтбеков он занимает второе место, после отечественной LADA Granta. Как изменились цены* на эту модель за последние два года? Это выяснили эксперты сайта «Цена Авто».

За отчетный период, с июля 2019-го по сентябрь 2021-го, минимальная стоимость Skoda Rapid выросла на 322 000 руб. (+48,1%), максимальная – на 234 000 руб. (+20,2%). Если же сравнивать с предыдущим двухлетним периодом, с июля 2017-го по июль 2019-го, то тогда прибавка к базовой и топовой ценам была существенно ниже – 71 000 руб. (+11,9%) и 146 000 руб. (+14,4%) соответственно.

Любопытно, что за последние 2 года минимальная цена чешского лифтбека не только росла, но и снижалась. С чем это было связано, можно узнать здесь.

Сегодня лифтбек Skoda Rapid предлагается к продаже в 12 комплектациях стоимостью от 992 000 до 1 391 000 руб. В моторной гамме присутствуют двигатели 1,4 л (125 л.с.) и 1,6 л (90 или 110 л.с.), которые работают в паре с МКП или «автоматом».

* Указаны рекомендованные розничные цены без учета акций, специальных предложений и дополнительных опций на автомобили текущего года выпуска последнего поколения.

Фото: Skoda