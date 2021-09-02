«Соллерс» намерен выпускать электромобили во Владивостоке

Компания «Соллерс Авто» готовится начать выпуск электромобилей и батарей для них во Владивостоке, где у компании работает совместное предприятие с японской Mazda. Об этом сообщил основной владелец группы Вадим Швецов, отметив, что выпуск электромобилей – «хороший шанс для Дальнего Востока, потому что Приморье является лидером по покупке электромобилей уже сейчас».

«Приморцы очень любят электротранспорт и сейчас его активно эксплуатируют, покупая бэушные японские и корейские автомобили. Мы считаем, что эта технология может очень сильно развить спрос и что, если мы будем применять так называемые упреждающие технологии, с этого может пойти электродвижение в РФ. Тем более, правительство уже приняло соответствующую программу (развития электротранспорта до 2030 года - ИФ)», – отметил Вадим Швецов, которого цитирует агентство «Интерфакс».

Напомним, ранее правительство РФ утвердило концепцию по развитию производства и использования электрического автомобильного транспорта в России на период до 2030 года, разработанную Минэкономразвития России совместно с Минпромторгом России. Реализация концепции рассчитана на два этапа. По итогам первого (до 2024 года) будет подготовлена база для массового производства электромобилей. К 2024 году в России планируется выпустить не менее 25 тыс. электромобилей и открыть более 9 тыс. зарядных станций для них. По итогам второго (2025 - 2030 годы) их выпуск должен достичь 10% от общего объема производства транспортных средств в стране. К 2030 году планируется ввести в эксплуатацию не менее 72 тыс. зарядных станций, из которых «быстрых» с мощностью 150 кВт не менее 28 тысяч. Всего же, как ожидается, в процессе формирования новой отрасли будет создано не менее 39 тыс. высокопроизводительных рабочих мест.

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