«Мазда Соллерс» запустил новую очередь завода двигателей

Завод «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус» во Владивостоке запустил новый цех механической обработки головки блока цилиндров (ГБЦ) для двигателей Mazda SkyActiv-G. Инвестиции в проект составили более 4 млрд рублей, максимальная мощность линии – до 50 тыс. деталей двигателя в год, сообщает пресс-служба «Мазда Соллерс». Как отмечается, с запуском новой очереди завода двигателей уровень локализации выпускаемых моторов существенно увеличен, созданы новые рабочие места.

Новый цех представляет собой полностью роботизированное производство, которое включает в себя 22 единицы высокотехнологичного автоматизированного оборудования с применением систем «компьютерного зрения» и 5 единиц высокоточного оборудования контроля качества обработки.

Запуск цеха механической обработки деталей двигателя реализован в рамках второй фазы комплексного инвестпроекта по созданию промышленного производства автомобилей и двигателей Mazda в ТОР «Надеждинская». Напомним, в 2018 году во Владивостоке состоялось открытие завода по производству бензиновых двигателей Mazda SkyActiv-G, соответствующих экологическому стандарту Евро-5. Производство двигателей общей площадью 14 тысяч кв.м. полностью ориентировано на экспорт, все произведенные моторы отгружаются на автомобильные предприятия компании Mazda Motor Corp в Японии. По итогам 2020 года предприятие «Мазда Соллерс» вышло на плановые объемы производства и поставок двигателей в размере 20 тыс. штук в год.

Напомним, «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус» – это совместное предприятие российского «Соллерс Авто» и японской Mazda Motor Corporation. Производство автомобилей Mazda стартовало на площадке СП в 2012 году. Предприятие выпускает полноразмерный внедорожник Mazda CX-9, кроссовер Mazda CX-5 и седан Mazda 6. Общий объем производства составляет свыше 30 тыс. автомобилей ежегодно.

Фото: «Мазда Соллерс»