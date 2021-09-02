Aurus на водородном топливе представили на ВЭФ

Российский автомобиль премиум-класса Aurus, работающий на водородном топливе, представили на Восточном экономическом форуме во Владивостоке. В описании к автомобилю на стенде Aurus указано, что у модели Aurus Hydrogen запас хода составляет до 600 км, отсутствуют выбросы СО2, пишет агентство «РИА Новости».

Напомним, образец Aurus на водороде впервые был представлен в мае в ходе запуска серийного производства Aurus Senat в Елабуге. Это единственная машина премиального класса, имеющая образец на водородном носителе, отмечал глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. По его словам, серийный образец электромобиля Aurus, в том числе оснащенного водородными топливными элементами, будет создан в 2024 году. В настоящее время Aurus Senat работает на гибридном двигателе.

Ранее директор по маркетингу НАМИ Дамир Каримов рассказывал, что институт прорабатывает возможность создания Aurus, работающего полностью на электрическом двигателе. По его словам, вариант Aurus на электрической платформе будет прорабатываться в течение нескольких следующих лет.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в мае 2021-го компания «Аурус» начала на заводе в Елабуге серийное производство автомобилей Aurus. В производственное, логистическое и IT-оборудование и системы предприятия инвестировано порядка 2 млрд рублей. На первом этапе работы производства будет осуществляться выпуск представительского седана Senat, впоследствии к линейке моделей добавится внедорожник Komendant. Новые производственные мощности рассчитаны на выпуск до 5 тысяч автомобилей в год. Ранее автомобили Aurus выпускались в формате мелкой серии на мощностях ФГУП «НАМИ».

Автомобили линейки Aurus Senat спроектированы как в бронированном варианте, так и без специальной защиты. Обе модели предлагают комбинацию полного привода и гибридной установки, которая разработана с учетом климатических и дорожных особенностей России. Мощный мотор V8, созданный российскими инженерами специально для автомобилей Aurus, работает в паре с не менее производительным электродвигателем. Это обеспечивает модели Aurus Senat Limousine весом примерно 6,9 тонны разгон до 100 км/ч за 9 секунд. Седану Aurus Senat с меньшим весом на единицу мощности на это требуется всего 6 секунд.

Цена на автомобиль Aurus Senat начинается от 18 млн рублей. Однако в настоящее время для предзаказа доступны автомобили этой модели в более высоком опциональном исполнении. Как отмечают в компании «Аурус», кастомизация автомобилей под пожелания клиента – важная составляющая работы в сегменте «люкс», именно поэтому стандартных машин по фиксированным ценам в продаже совсем немного. Пожелания заказчика могут значительно различаться, а значит, и окончательная цена Aurus формируется под конкретного покупателя.

Фото: «РИА Новости»