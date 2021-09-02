УАЗ рассказал о продажах своих автомобилей с АКП

Ульяновский автозавод рассказал о продажах своих автомобилей с автоматической коробкой передач. Так, доля УАЗ «Патриот» АТ в общем объеме модельных продаж за шесть месяцев 2021 года составила 45%, УАЗ «Пикап» АТ – 15%. Об этом агентству «АВТОСТАТ» сообщили в пресс-службе «Соллерс».

Напомним, обе модели УАЗ оснащаются 6-диапазонной автоматической коробкой передач Punch Powerglide 6L50 французского производства. Агрегатируется «автомат» с 2,7-литровым бензиновым двигателем «ЗМЗ-Про», развивающим 150 л.с. и 235 Нм.

По итогам первого полугодия 2021 года Ульяновский автозавод выпустил 20446 автомобилей, а наиболее массовыми моделями на конвейере предприятия в отчетный период стали флагманский внедорожник УАЗ «Патриот» (8373 шт.) и СГР (7205 шт.). Продажи автомобилей УАЗ за аналогичный период увеличились на 7% до 13176 единиц.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в августе Ульяновский автозавод начал продажи битопливных версий моделей УАЗ «Патриот» и «Пикап», способных работать как на бензине, так и на компримированном природном газе. Стоимость новинок составляет от 1 млн 366 тыс. рублей и 1 млн 379 тыс. рублей соответственно.

Фото: УАЗ