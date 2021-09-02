Hyundai показала свой самый компактный кроссовер

Компания Hyundai представила субкомпактный кроссовер Casper, ориентированный на молодежную аудиторию. Название модели образовано от скейтерского приема «Casper Flip» с вращением доски назад на 180 градусов. Новинка уже доступна для заказа у дилеров в Южной Корее, а производство начнется на предприятии в Кванджу в середине сентября. Ежегодно компания планирует выпускать по 70 тыс. экземпляров Casper.

Как пишет портал Motor.ru, новинка построена на платформе К1, знакомой по другим бюджетным моделям Hyundai для развивающихся стран, хэтчбеку Santro и седану Aura. Размеры автомобиля – 3595x1595x1575 мм. Особенностью модели станет то, что на заднем диване поместятся всего два пассажира, а не три, как в стандартном SUV. В салоне установят виртуальную панель приборов и большой экран информационно-развлекательной системы.

Самый компактный кроссовер в линейке Hyundai получит две модификации: с литровым «атмоферником» мощностью 76 л.с. и турбомотором того же объема, который развивает 100 л.с. Оба двигателя сочетаются с 5-ступенчатыми механической коробкой передач или «автоматом».

А какие модели можно ждать на российском рынке в 2021 году? Подскажет «Календарь новинок».

Фото: Hyundai