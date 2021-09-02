АВТОВАЗ частично возобновляет производство автомобилей

АВТОВАЗ, как и планировалось, сегодня возобновляет производство автомобилей LADA Granta и Niva. Об этом агентству «АВТОСТАТ» сообщили в пресс-службе предприятия, добавив, что линия B0, на которой выпускаются LADA ХRAY и Largus, а также модели Renault Logan и Sandero остается в простое из-за дефицита поставок электронных компонентов со стороны компании Bosch. Стоит отметить, что завод «LADA Ижевск», использующий иные комплектующие для LADA Vesta, сохраняет нормальный режим работы.

Как заявил ранее президент АВТОВАЗа Николя Мор, из-за вынужденных простоев август и сентябрь будут сложным периодом для продаж LADA. В настоящее время предприятие получает заказы от клиентов, чтобы доставить машину в течение 2-3 месяцев, и планирует максимально восполнить потери в производстве до конца года. По мнению главы АВТОВАЗа, кризис с поставками электронных компонентов может продлиться до второго квартала 2022 года.

Между тем, АВТОВАЗ ранее отменил приказ, предусматривающий введение 9-часовых рабочих смен для производственных подразделений на период с 6 сентября по 5 декабря 2021 года. Дополнительное рабочее время смен требовалось для увеличения производственного плана более чем на 10% в условиях продолжающегося роста российского автомобильного рынка.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в июле АВТОВАЗ реализовал на российском рынке 32013 автомобилей LADA – это на 3% больше, чем годом ранее. По итогам семи месяцев 2021 года российские дилеры LADA продали 232232 машины, что на 42% выше показателя за аналогичный период прошлого года. В результате рыночная доля LADA составила 24,3% против 22,1% годом ранее, согласно данным АЕБ.

Найти автомобили LADA (и не только) можно в автосалонах проверенных дилеров.

Фото: АВТОВАЗ