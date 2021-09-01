Genesis представил свой первый электромобиль GV60

Бренд Genesis представил новую модель GV60 – первый полностью электрический автомобиль марки, построенныйна глобальной модульной платформе E-GMP.

Фирменная оптика головного света Quad Lamps в новом GV60 имеет еще более динамичную форму. На кузове GV60 практически отсутствуют выштамповки и рельефные элементы боковины. При этом мощные колесные арки подчеркивают атлетизм модели, сообщает пресс-служба Genesis.

GV60 отличается характерным для электромобилей профилем: купеобразный силуэт с задним спойлером и длинная колесная база с короткими свесами создают спортивный облик. Еще одним уникальным элементом дизайна нового GV60 является характерный хромированный молдинг DLO, проходящий по верхней кромке лобового стекла и устремляющийся к заднему спойлеру, словно поддерживая «парящую» крышу и соединяя ее с задней стойкой V-образным «клином».

Самым ярким элементом системы управления автомобилем является селектор передач в виде кристаллической сферы Crystal sphere с лазерной гравировкой и настраиваемой атмосферной подсветкой. Данный элемент в первую очередь выполняет функцию безопасности, обозначая, включен ли автомобиль. Для электромобиля, в котором основной индикацией движения являются небольшие значки на экране, данная функция крайне важна. Кроме того, во время зарядки кристаллическую сферу невозможно переключить в режим движения. Таким образом, владелец видит текущее состояние автомобиля. Интерьер Genesis GV60 также отличает широкая передняя панель с интегрированными в нее цифровой приборной панелью и системой мультимедиа.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам семи месяцев 2021 года российские дилеры Genesis реализовали 1653 автомобилей, что в 2,2 раза выше показателя за аналогичный период прошлого года. В результате рыночная доля марки выросла в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что является уникальным результатом в премиум-сегменте с учетом выхода бренда на российский рынок в сентябре 2016 года. В компании рассчитывают, что новые спорт-седан G70 и среднерзамерный кроссовер GV70, которые поступили в продажу минувшим летом, помогут закрепить успех Genesis на российском рынке и увеличить уровень продаж автомобилей. Особую роль в будущем развитии бренда в России призвана сыграть модель GV70. По прогнозам компании, новый среднеразмерный SUV сможет стать второй по популярности моделью Genesis в России, заняв место на одну строку ниже модели GV80.

Фото: Genesis