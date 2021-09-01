Skoda выпустила 100-тысячный экземпляр электрической модели iV

Компания Skoda Auto выпустила 100-тысячный экземпляр электромобиля с момента начала производства в сентябре 2019 года. Юбилейным стал Enyaq iV, который сошел с конвейера главного завода марки в Млада-Болеславе, сообщает пресс-служба Skoda.

С помощью обозначения iV чешский автопроизводитель подчеркивает, что модель имеет частично или полностью электрическую силовую установку. На сегодняшний день марка выпускает три модели iV: plug-in гибридные Skoda Superb iV и Skoda Octavia iV, а также полностью электрический Skoda Enyaq iV.

Напомним, компания Skoda Auto вступила в эру электромобилей в сентябре 2019 года, когда стартовало производство plug-in гибридного Superb iV и полностью электрического Citigoe iV. Затем в сентябре 2020 года марка представила Enyaq iV – первый полностью электрический серийный автомобиль Skoda, построенный на базе модульной электрической платформы MEB (modular electrification toolkit) концерна Volkswagen Group. Skoda Enyaq iV предлагается с задним или полным приводом, на выбор доступно пять двигателей и три варианта тяговой батареи по емкости. Запас хода автомобиля достигает 520 км по циклу WLTP, в зависимости от мощности батареи.

В своей новой стратегии Next Level 2030 чешский автопроизводитель ставит перед собой цель войти в ТОП-5 самых продаваемых в Европе автомобильных брендов. Для достижения этого Skoda к 2030 году выпустит еще как минимум три полностью электрические модели, которые по размеру будут меньше, чем Enyaq iV, и ниже его по цене. Чешский бренд рассчитывает, что к этому времени на электромобили будет приходиться около 50-70% продаж марки в Европе, в зависимости от динамики развития рынка.

Фото: Skoda