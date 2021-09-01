Audi расширила линейку электромобилей в России

Российские дилеры Audi начали прием заказов на новые электрические кроссоверы Audi e-tron S и Audi e-tron S Sportback. Стоимость новинок составляет от 8 млн 450 тыс. рублей и 8 млн 655 тыс. рублей соответственно, сообщает пресс-служба марки с четырьмя кольцами.

Располагая мощностью 503 л.с. в режиме Boost, три электродвигателя позволяют Audi e-tron S и Audi e-tron S Sportback преодолевать отметку 100 км/ч всего за 4,5 с. Максимальная скорость ограничена на отметке 210 км/ч. Высоковольтная аккумуляторная батарея обеспечивает запас хода до 372 км у Audi e-tron S и до 378 км у Audi e-tron S Sportback (в цикле WLTP). Система Audi drive select, которая входит в стандартное оснащение новых моделей, позволяет водителю выбирать один из семи профилей работы различных компонентов автомобиля и способна менять дорожный просвет в диапазоне до 76 мм.

Для зарядки Audi e-tron S и Audi e-tron S Sportback в домашних условиях предусмотрена компактная зарядная система e-tron, а на высоковольтной зарядной станции (High Power Charging) зарядка батареи от 5 до 80% займет примерно 30 минут.

В стандартное оснащение новых Audi e-tron S и Audi e-tron S Sportback входят электрический полный привод quattro, адаптивная спортивная пневматическая подвеска, светодиодные фары Matrix LED, внешние зеркала заднего вида с электрорегулировкой, обогревом и функцией памяти, климат-контроль с индивидуальной настройкой для водителя и переднего пассажира, автономная климатическая установка Comfort, навигационная система MMI Navigation plus с MMI touch response, акустическая система Bang &Olufsen Premium Sound System с 3D звучанием, виртуальная приборная панель Audi virtual cockpit plus, парковочный ассистент с датчиками спереди и сзади, камера заднего вида, камера для распознавания дорожной ситуации, ассистент сохранения полосы движения и др. Внешний вид автомобилей отличают накладки на пороги с алюминиевыми вставками спереди и сзади, с подсветкой, спереди – с надписью S, а также 20-дюймовые легкосплавные диски «5 спиц V». Интерьер получил спортивные передние сиденья с комбинированной отделкой материалом Dinamica frequency и кожей с тиснением S на спинках передних кресел, обивку потолка черной тканью и пакет дополнительного освещения салона.

Среди опционального оснащения Audi e-tron S и Audi e-tron S Sportback – контрастная окраска бамперов S, стайлинг-пакет внешней отделки черного цвета (включая черные кольца Audi), тормозные суппорты оранжевого цвета, виртуальные внешние зеркала заднего вида, обивка сидений кожей Valcona с оттиском S на спинках передних кресел, пакет расширенной отделки салона кожей, индивидуальные контурные передние сиденья, передние сиденья с системой вентиляции и функцией массажа, виртуальные наружные зеркала заднего вида, климат-контроль с индивидуальной настройкой для четырех зон салона, пакет ионизации и ароматизации воздуха Air Quality, пакет ассистирующих систем «Город», система ночного видения с функцией распознавания пешеходов, проекционный дисплей, пакет контурного освещения салона, проекция для боковых дверей и др.

Об этих и других моделях, которые могут появиться на российском рынке в 2021 году, читайте в «Календаре новинок».

Фото: Audi