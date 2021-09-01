Kia представила европейскую версию нового Sportage

Компания Kia представила европейскую версию нового поколения кроссовера Sportage. Новинка получила более короткую колесную базу по сравнению с «глобальным» вариантом модели, чья мировая премьера состоялась в минувшем июле, сообщает пресс-служба корейской марки.

В Европе новый Spotage будет предлагаться, в том числе, со спортивным дизайн-пакетом GT-Line, подчеркивающим динамичный характер кроссовера. Способствуют этому и яркие, насыщенные цвета. В интерьере обыгрываются резкие контрасты черного и белого цвета. Еще одной опцией, предлагаемой для Kia Sportage в Европе впервые, станет черная крыша.

Габаритная длина европейской версии Sportage составляет 4515 мм, ширина 1865 мм, а высота – 1 645 мм (пропорции глобальной версии, соответственно, 4660 х 1865 х 1660 мм). Несмотря на укороченную колесную базу 2680 мм (глобальная версия – 2755 мм), на втором ряду сидений запас пространства в области ног составляет 996 мм (глобальная версия – 1050 мм), а в области головы – 998 мм (1000 мм). Емкость багажника – 591 л (замер по VDA), что лишь на 46 л меньше, чем у «глобальной» модели.

Для нового поколения Sportage на европейских рынках будет предложен широкий выбор мощных и экономичных силовых агрегатов, включая силовую установку plug-in hybrid. Новый Sportage PHEV с силовой установкой по схеме гибрида с возможностью подзарядки от внешнего источника (PHEV, plug-in hybrid) оснащается бензиновым двигателем с турбонаддувом и непосредственным впрыском топлива 1,6 T-GDI. Этот 180-сильный двигатель работает в паре с электромотором мощностью 66,9 кВт с постоянным магнитом. В состав силовой установки входит батарея литий-ионных полимерных аккумуляторов, с запасом энергии 13,8 кВт/ч. Комбинированная мощность силовой установки составляет 265 л.с. В линейке двигателей новой европейской версии Sportage – также экономичный 1,6-литровый дизельный силовой агрегат, доступный в двух вариантах настроек, с мощностью 115 или 136 л.с.