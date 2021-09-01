Kia представила европейскую версию нового Sportage

Компания Kia представила европейскую версию нового поколения кроссовера Sportage. Новинка получила более короткую колесную базу по сравнению с «глобальным» вариантом модели, чья мировая премьера состоялась в минувшем июле, сообщает пресс-служба корейской марки.
В Европе новый Spotage будет предлагаться, в том числе, со спортивным дизайн-пакетом GT-Line, подчеркивающим динамичный характер кроссовера. Способствуют этому и яркие, насыщенные цвета. В интерьере обыгрываются резкие контрасты черного и белого цвета. Еще одной опцией, предлагаемой для Kia Sportage в Европе впервые, станет черная крыша.
Габаритная длина европейской версии Sportage составляет 4515 мм, ширина 1865 мм, а высота – 1 645 мм (пропорции глобальной версии, соответственно, 4660 х 1865 х 1660 мм). Несмотря на укороченную колесную базу 2680 мм (глобальная версия – 2755 мм), на втором ряду сидений запас пространства в области ног составляет 996 мм (глобальная версия – 1050 мм), а в области головы – 998 мм (1000 мм). Емкость багажника – 591 л (замер по VDA), что лишь на 46 л меньше, чем у «глобальной» модели.
Для нового поколения Sportage на европейских рынках будет предложен широкий выбор мощных и экономичных силовых агрегатов, включая силовую установку plug-in hybrid. Новый Sportage PHEV с силовой установкой по схеме гибрида с возможностью подзарядки от внешнего источника (PHEV, plug-in hybrid) оснащается бензиновым двигателем с турбонаддувом и непосредственным впрыском топлива 1,6 T-GDI. Этот 180-сильный двигатель работает в паре с электромотором мощностью 66,9 кВт с постоянным магнитом. В состав силовой установки входит батарея литий-ионных полимерных аккумуляторов, с запасом энергии 13,8 кВт/ч. Комбинированная мощность силовой установки составляет 265 л.с. В линейке двигателей новой европейской версии Sportage – также экономичный 1,6-литровый дизельный силовой агрегат, доступный в двух вариантах настроек, с мощностью 115 или 136 л.с.
Среди инновационных технологических решений – новое поколение электронно-управляемой подвески ECS, новая система выбора типов покрытия Terrain Mode, система предотвращения фронтальных столкновений FCAA с функцией предотвращения столкновений со встречным транспортом при левом повороте JT, ассистент движения по автомагистралям HDA, интеллектуальный круиз-контроль с получением информации от навигационной системы (NSCC), интеллектуальный ограничитель скорости ISLA, а также интеллектуальный ассистент дистанционной парковки.
Как стало известно ранее, Kia Sportage нового поколения доберется до России в первой половине 2022 года. Нынешний Kia Sportage доступен в России с бензиновыми моторами рабочим объемом 2,0 и 2,4 л, развивающими 150 и 184 л.с. соответственно. Базовый двигатель способен работать с механической коробкой или с «автоматом», а более мощный сочетается только с автоматической трансмиссией. Цены на модель начинаются от 1 млн 762 тыс. 900 рублей.
Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам семи месяцев 2021 года продажи Kia Sportage в нашей стране составили 16322 автомобиля, что на 12% выше показателя за аналогичный период прошлого года. В результате он вошел в ТОП-20 самых популярных автомобилей на российском рынке.
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Фото: Kia