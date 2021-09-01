Toyota Land Cruiser 300 получил спецсерию GR Sport в России

Российские дилеры Toyota начали прием заказов на внедорожник Toyota Land Cruiser 300 в комплектации GR Sport. Новая флагманская версия доступна как с бензиновым турбомотором объемом 3,5 литра, так и с 3,3-литровым турбодизельным двигателем в сочетании с 10-ступенчатой коробкой передач. Цена на Toyota Land Cruiser 300 GR Sport с дизельным мотором начинаются от 7 620 тыс. рублей, с бензиновым двигателем – от 7 млн 684 тыс. рублей, сообщает пресс-служба японской марки.

Дизайн автомобиля отличается массивной решеткой радиатора с контрастным логотипом Toyota, а дополняют стильный внешний вид бампера уникальной формы, кузовные элементы в черном исполнении и эмблемы специальной серии. Интерьер Toyota Land Cruiser 300 GR Sport получил кожаную отделку сидений с оригинальным дизайном и логотипами спецсерии на элементах салона.

Специальная серия имеет самый широкий внедорожный потенциал с постоянным полным приводом, тремя дифференциалами с жесткими блокировками и полным набором электронных ассистентов. Эксклюзивно для топовой версии Toyota Land Cruiser 300 GR Sport инженерами внесены изменения в настройки системы кинетической стабилизации E-KDSS для езды по твердым покрытиям.

Максимальное оснащение Toyota Land Cruiser 300 GR Sport отличается от специальной серии 70th Anniversary колесными дисками и противотуманными фарами без дополнительной секции подсветки поворотов. Стоит отметить мультимедийную систему с 12,3-дюймовым дисплеем и поддержкой Apple Carplay и Android Auto, в которых теперь доступны сервисы Яндекс.Карты и Яндекс.Навигатор.