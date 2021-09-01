Toyota Land Cruiser 300 получил спецсерию GR Sport в России

Российские дилеры Toyota начали прием заказов на внедорожник Toyota Land Cruiser 300 в комплектации GR Sport. Новая флагманская версия доступна как с бензиновым турбомотором объемом 3,5 литра, так и с 3,3-литровым турбодизельным двигателем в сочетании с 10-ступенчатой коробкой передач. Цена на Toyota Land Cruiser 300 GR Sport с дизельным мотором начинаются от 7 620 тыс. рублей, с бензиновым двигателем – от 7 млн 684 тыс. рублей, сообщает пресс-служба японской марки.
Дизайн автомобиля отличается массивной решеткой радиатора с контрастным логотипом Toyota, а дополняют стильный внешний вид бампера уникальной формы, кузовные элементы в черном исполнении и эмблемы специальной серии. Интерьер Toyota Land Cruiser 300 GR Sport получил кожаную отделку сидений с оригинальным дизайном и логотипами спецсерии на элементах салона.
Специальная серия имеет самый широкий внедорожный потенциал с постоянным полным приводом, тремя дифференциалами с жесткими блокировками и полным набором электронных ассистентов. Эксклюзивно для топовой версии Toyota Land Cruiser 300 GR Sport инженерами внесены изменения в настройки системы кинетической стабилизации E-KDSS для езды по твердым покрытиям.
Максимальное оснащение Toyota Land Cruiser 300 GR Sport отличается от специальной серии 70th Anniversary колесными дисками и противотуманными фарами без дополнительной секции подсветки поворотов. Стоит отметить мультимедийную систему с 12,3-дюймовым дисплеем и поддержкой Apple Carplay и Android Auto, в которых теперь доступны сервисы Яндекс.Карты и Яндекс.Навигатор.
Напомним, продажи нового поколения внедорожника Toyota Land Cruiser 300 стартовали на российском рынке в конце июля. На первом этапе запуска в России автомобиль был доступен с новым бензиновым двигателем V6 объемом 3,5 литра, оснащенным двойным турбонаддувом. Мотор развивает мощность 415 л.с. и крутящий момент 650 Нм, обеспечивая разгон до 100 км/ч за 6,7 секунды. Силовая установка работает в паре с 10-ступенчатой автоматической трансмиссией. Стоимость бензиновой версии Toyota Land Cruiser 300 составляет от 5 млн 613 тыс. рублей до 7 млн 665 тыс. рублей в зависимости от комплектации.
В августе Toyota Land Cruiser 300 стал также доступен с новым турбодизельным двигателем, который работает в паре с 10-ступенчатой автоматической коробкой передач. Новый мотор предлагается во всех трех комплектациях модели – «Элеганс» (от 5 млн 557 тыс. руб.), «Комфорт+» (от 6 млн 805 тыс. руб.) и 70th Anniversary (от 7 млн 609 тыс. руб.).
Toyota Land Cruiser 300 оснащается постоянным полным приводом с тремя принудительными жесткими блокировками, адаптивной подвеской AVS и интегрированной системой активного управления VDIM, которая также управляет системой кинетической стабилизации подвески с электронным управлением E-KDSS нового поколения.
Модель оснащается системой выбора режимов движения Multi-Terrain Select с уже привычными режимами, получившей новые режимы Auto и Глубокий снег. Система помощи при движении по бездорожью Multi-Terrain Monitor с функцией проекции пространства под днищем автомобиля получила новые 3D виды. Также автомобиль получил обновленную систему поддержания постоянной скорости на бездорожье Crawl Control. При дорожном просвете в 230 мм угол въезда автомобиля составляет 32 градуса, а угол съезда – 26,5 градусов.
Фото: Toyota