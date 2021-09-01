Дилеры LADA жалуются на острый дефицит автомобилей

АВТОВАЗ продолжает испытывать серьезный дефицит электронных компонентов, из-за которого производство автомобилей LADA остановлено с прошлой недели. Как заявил ранее президент АВТОВАЗа Николя Мор, из-за вынужденных простоев август и сентябрь будут сложным периодом для продаж LADA. В настоящее время предприятие получает заказы от клиентов, чтобы доставить машину в течение 2-3 месяцев, и планирует максимально восполнить потери в производстве до конца года. По мнению главы АВТОВАЗа, кризис с поставками электронных компонентов может продлиться до второго квартала 2022 года.

В свою очередь, дилеры LADA называют сложившуюся ситуацию критической, сравнимая ее с апрелем и маем 2020 года, когда был застой в продажах из-за локдауна. «Если обычно мы получали в месяц 70-80 автомобилей LADA, то в августе не было отгружено ни одной машины, а в сентябре ожидается только 20-30 автомобилей», – рассказал порталу «Лада.Онлайн» представитель дилерского центра LADA.

По его словам, острый дефицит заставляет продавать автомобили с «допами». В некоторых случаях на машину может быть установлено аксессуаров на сумму 150 тыс. рублей и более. В результате цены на самую бюджетную модель АВТОВАЗа – LADA Granta – могут превышать 1 млн рублей.

Из-за нехватки электронных компонентов АВТОВАЗ будет временно выпускать автомобили без системы «ЭРА-ГЛОНАСС». Однако после решения проблем с поставками автозаводы обяжут ее доустанавливать до середины 2022 года. По неофициальным данным, АВТОВАЗ выпустит ультрабюджетную комплектацию LADA Granta Classic Light, без магнитолы, кондиционера, «ЭРА-ГЛОНАСС» и АБС. В результате стоимость такой комплектации составит 503,9 тыс. рублей, что на 28 тысяч меньше по сравнению с нынешним стартовым ценником на LADA Granta.

«Сейчас ждем развития истории с «ЭРА-ГЛОНАСС». Если планируют выпускать автомобили без нее, то страшно представить, что будет позже, когда надо будет экстренно доставить 300 и более систем», – прокомментировали решение ЕЭК в дилерском центре LADA.

Между тем, АВТОВАЗ с 1 сентября уже в пятый раз с начала 2021 года повысил цены на свои автомобили. В среднем по всему модельному ряду LADA прибавка в цене составила порядка 2,73%.

Напомним, из-за проблем с поставками автоэлектроники АВТОВАЗ приостанавливал производство за минувшее лето семь раз. По этой же причине автозавод в Тольятти с прошлой недели находится простое. Между тем, АВТОВАЗ отменил приказ, предусматривающий введение 9-часовых рабочих смен для производственных подразделений на период с 6 сентября по 5 декабря 2021 года. Дополнительное рабочее время смен требовалось для увеличения производственного плана более чем на 10% в условиях продолжающегося роста российского автомобильного рынка.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в июле АВТОВАЗ реализовал на российском рынке 32013 автомобилей LADA – это на 3% больше, чем годом ранее. По итогам семи месяцев 2021 года российские дилеры LADA продали 232232 машины, что на 42% выше показателя за аналогичный период прошлого года. В результате рыночная доля LADA составила 24,3% против 22,1% годом ранее, согласно данным АЕБ.

Полный список официальных дилеров LADA (и не только) по городам РФ смотрите на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».

Фото: АВТОВАЗ