«Соллерс Авто» в 1 полугодии получил 277 млн рублей чистой прибыли

Компания «Соллерс Авто» в первом полугодии 2021 года получила выручку в размере 36,8 млрд рублей против 23,1 млрд рублей годом ранее. Рост показателя на 59% обусловлен увеличением розничных продаж Ford Transit на 87% – до 8,3 тыс. единиц, а также внедорожников и коммерческих автомобилей УАЗ – на 7% до 13,2 тыс. штук, сообщает пресс-служба «Соллерс Авто».

Показатель EBITDA за отчетный период возрос в 3 раза до 3,4 млрд рублей. Чистая прибыль компании по итогам первого полугодия составила 277 млн рублей против убытка в 1,2 млрд рублей годом ранее.

Напомним, СП «Соллерс Форд» в январе 2021 года объявило о выкупе производственных активов завода двигателей у Ford Motor Company с целью организации производства дизельных двигателей для линейки коммерческих автомобилей Ford Transit. Компания также запустила сервис подписки на Ford Transit.

Кроме того, в первом полугодии 2021 года Ульяновский автозавод вывел на рынок новую версию грузовика УАЗ «Профи» с двускатной ошиновкой, а также приступил к продажам битопливных версий моделей «Патриот» и «Пикап». Ульяновский автопроизводитель активно развивает цифровые сервисы: запущены сервисы УАЗ Подписка и УАЗ Connect для частных клиентов.

Посмотреть и сравнить цены и комплектации на эти и другие новые автомобили, официально представленные в России, можно в каталоге «Цена Авто».

Фото: «Соллерс Авто»