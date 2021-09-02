Great Wall купил завод Daimler в Бразилии

Китайский автоконцерн Great Wall подписал соглашение с Daimler о покупке предприятия в Бразилии. Это будет уже четвертый зарубежный завод для Great Wall, пишет издание «Авторевю».

Причем если в России завод Haval построен с нуля, то предприятия в Индии и Таиланде куплены у корпорации General Motors, которая приняла решение уйти с этих рынков.

Сам Daimler открыл завод в Ирасемаполисе (близ Сан-Паулу) совсем недавно: производство легковых машин здесь началось в 2016 году. На бразильском предприятии выпускаются седаны C-класса и кроссоверы GLA. Здесь работают 600 человек, производственная мощность – 20 тыс. автомобилей в год, а степень локализации невысока.

Сделка по продаже производственной площадки будет закрыта до конца года, и компания Great Wall уже объявила план масштабной реконструкции и расширения завода. Производственная мощность вырастет до 100 тыс. машин в год, штат сотрудников – до 2000 человек. Здесь станут выпускать автомобили не только для рынка Бразилии, но и для других стран Южной Америки. В этом регионе компания присутствует с 2007 года, причем сначала продажи начались в Чили. Срок начала производства на новом заводе пока не объявлен. К 2025 году компания Great Wall намерена увеличить продажи до 4 млн автомобилей, включая 1 млн за пределами Китая.

Найти автомобили этих и других марок можно и в России в автосалонах проверенных дилеров.

Фото: Daimler