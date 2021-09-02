Какие марки повысили цены на автомобили во второй половине августа?

В конце лета на авторынке России наблюдалось некоторое затишье – большинство марок решили отложить обновление прайсов до традиционной «осенней волны». Поэтому в период с 16 по 31 августа 2021 года эксперты сайта «Цена Авто» зафиксировали рост цен только у 6 брендов, официально представленных на рынке.

Из наиболее популярных марок отметим Kia, которая повысила стоимость своего бестселлера Rio на 0,8 – 1,1%. Кроме того, еще восемь моделей из продуктовой линейки корейской марки стали дороже на 0,5 – 2,0%.

Три японских бренда обновили прайс-листы для отдельных моделей. Так произошло у Mazda, где седан Mazda6 и кроссовер СХ-9 подорожали на 0,8 – 1,2%. А вот у Nissan и Subaru рост цен затронул большую часть модельного ряда и варьировался в пределах 0,9 – 1,7% и 0,7 – 1,2% соответственно.

В сегменте премиальных марок повышение стоимости было зафиксировано у трех моделей Jeep (на 1,4 – 2,2%), а также у 15 моделей BMW (на 0,5 – 5,2%). При этом немецкий бренд по традиции обновил прайс-листы заранее, а действовать новые цены начнут с 1 сентября.

Кстати, о повышении цен с начала осени заявил и российский АВТОВАЗ, а рост стоимости здесь составляет 11 – 15 тыс. руб. Кроме того, эксперты прогнозируют подорожание и у подавляющего числа других брендов, представленных в нашей стране.

Отметим, что данный обзор не претендует на полноту и всеохватность рынка, однако позволяет оценить основные тенденции ценовой политики российских представительств компаний.

Сколько всего марок обновили прайс-листы в течение августа, можно узнать здесь.

Список официальных дилеров по маркам и городам смотрите на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».

Фото: pexels.com