Что изменится для автолюбителей с 1 сентября 2021 года?

Закончилось лето, наступила осень… Понятно, что главная тема сейчас – это начало учебного года. Но с 1 сентября произойдут и другие события, которые особенно будут важны для автомобилистов. Рассмотрим их.

Обжаловать штраф, не выходя из дома

Это станет возможным уже с 1 сентября. Однако, оспорить можно только те штрафы, которые были выписаны по камерам. Сделать это будет достаточно просто – через портал Госуслуг. Нужно заполнить форму, написать текст жалобы и приложить доказательства, если такие имеются. Например, фотографии или запись с камер наружного наблюдения или видеорегистратора. Эту жалобу можно направить в ГИБДД или сразу в суд (если у такого есть техническая возможность). После того, как по вашей жалобе будет вынесено решение, ответ придет также на Госуслуги в течение 3 дней. Напомним, что ранее обжалование штрафов можно было сделать двумя способами – заказным письмом, или приехав лично в отделение. Альтернатива онлайн-формата позволит сократить время (а может быть даже и нервы) автомобилистов.

«Фотовидеофиксация»: табличка сменится знаком



С 1 сентября утрачивает силу табличка 8.23 «Фотофиксация». Напомним, что в мае начал действовать знак 6.22 «Фотовидеофиксация». И в период с мая по август они действовали в равной степени.

Новый знак достаточно установить только на въезде в населенный пункт – зона его действия будет распространяться на всю территорию города или поселка. При этом вне населенного пункта знак должен быть установлен за 150 – 300 метров до зоны контроля камеры, а не в самом ее начале. При этом рядом со знаком может быть установлена табличка, указывающая расстояние до начала зоны действия камеры. Кроме того, установленный знак вовсе не означает, что впереди есть камера. Знак лишь предупреждает о том, что камера возможно установлена. И есть еще один нюанс – новый знак можно устанавливать вне зависимости от других знаков. Прежняя же табличка всегда была установлена рядом с другим дорожным знаком, например, снижения скорости или обозначением населенного пункта.