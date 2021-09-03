КАМАЗ получит от государства более 1 млрд рублей на модернизацию производства

Правительство выделило более 1 млрд рублей на модернизацию производства и обновление модельного ряда грузовых автомобилей «КАМАЗ». Выделенное финансирование, в частности, поможет заводу возместить затраты в рамках инвестиционных проектов и ввести в эксплуатацию новую линию профилирования лонжеронов, сообщает пресс-служба правительства РФ.

Как рассказал гендиректор КАМАЗа Сергей Когогин, в ближайших планах завода – наращивать объемы производства автомобилей, увеличить производство моторов, мостов и колесных редукторов, повысить уровень локализации кабин для грузовиков.

Напомним, по итогам первого полугодия 2021 года КАМАЗ инвестировал в модернизацию и освоение новых технологий почти 9 млрд рублей или 7,5% от выручки. Планируется, что в целом объем инвестиций КАМАЗа в 2021 году составит более 17 млрд рублей. Из них на развитие модельного ряда будет направлено 13 млрд рублей, более 4 млрд – на НИОКР. Среди основных целей в направлении развития продаж, которые КАМАЗ ставит перед собой на нынешний год, – увеличение доли автомобилей «КАМАЗ» на рынке до 51% за счет роста продаж нового модельного ряда, а также укрепление позиций в сегментах седельных тягачей и спецтехники. На 2021 год запланирован вывод на рынок новых моделей поколения К5: седельный тягач 6х2, самосвалы 6х4, 6х6 и 8х4. Также планируется продолжить развитие модельного ряда газомоторной техники, в том числе вывод на рынок КАМАЗ-54901 с газовым двигателем.

Несмотря на то, что КАМАЗ продолжает активно расширять модельный ряд автомобилей поколения К5, выпуск грузовиков с классической кабиной К3 прекращаться в ближайшее время не будет, поскольку на них сохраняется высокий спрос в России. А вот автомобили поколения К4, скорее всего, будут сняты с конвейера в 2024 году. Напомним, кабиной К4, производство которой стартовало на прессово-рамном заводе компании в 2013 году, оснащается семейство перспективных автомобилей, включая популярный тягач КАМАЗ-5490, самосвалы КАМАЗ-6580, КАМАЗ-65801, бортовой автомобиль КАМАЗ-65207 и т.д.

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Фото: КАМАЗ