Chery представила рестайлинговый Tiggo 7 Plus

Компания Chery на автосалоне в Чэнду представила обновленный кроссовер Tiggo 7 Plus. В Китае продажи новинки должны стартовать нынешней осенью, цены на кроссовер будут названы позднее.

Как пишет портал Autonews.ru, рестайлинговый Tiggo 7 Plus получил новую решетку радиатора, другие воздухозаборники, новые бамперы и чуть измененную оптику. В салоне автомобиля появилась новая комбинация виртуальных приборов и сенсорного дисплея мультимедиа, объединенных в сплошной длинный экран.

Новинку укомплектовали 1,5-литровым бензиновым мотором мощностью 147 л.с., который работает совместно с 48-вольтовым стартер-генератором. Такую версию машины оснастили вариатором. Также предлагается 1,6-литровый бензиновый турбомотор, который развивает 197 л.с. и работает в сочетании с 7-ступенчатым роботом. Привод – только передний.

В России Chery Tiggo 7 Plus продается под названием Tiggo 7 Pro с сентября 2020 года. Стоимость модели составляет от 1 млн 579 тыс. 900 рублей. Автомобиль оснащается бензиновым двигателем 1.5 Turbo мощностью 147 л.с. с крутящим моментом 210 Нм, который сочетается с вариатором CVT25, способным передавать максимальный крутящий момент в 280 Нм. Такой силовой агрегат обеспечивает разгон кроссовера Chery Tiggo 7 Pro до 100 км/ч за 9,8 сек, максимальная скорость – 186 км/ч. При этом инженеры Chery сохранили настройки двигателя для работы на бензине с 92 октановым числом.

Стоит отметить, что Chery Tiggo 7 Pro является бестселлером марки на российском рынке – по итогам семи месяцев 2021 года он разошелся в количестве 7403 единиц. Всего же с начала года российские дилеры Chery реализовали 18244 автомобиля, что в 4,9 раза больше по сравнению с прошлым годом.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам 2021 года компания «Чери Автомобили Рус» планирует увеличить реализацию в России в 2,5 раза до порядка 30 тыс. автомобилей. Этому будет способствовать расширение дилерской сети и вывод новых моделей. Так, в нынешнем году на российском рынке появятся компактный Tiggo 4 Pro (в Китае – Tiggo 5x) и Tiggo 2 Pro (в Китае – Tiggo 3x). Также компания Chery рассматривает возможность продаж в России седана Arrizo 5. Таким образом, он может пополнить российскую линейку Chery, который в настоящее время включает исключительно кроссоверы.

Во сколько обойдется содержание китайского автомобиля сегмента SUV (и не только) – подскажет «Калькулятор оценки стоимости владения».

Фото: Autohome.com.cn