Geely Atlas получил новую внешность в стиле «икс-фейс»

Компания Geely на автосалоне в Чэнду представила обновленный кроссовер Boyue, известный в нашей стране под названием Geely Atlas. Автомобиль получил приставку «X» к названию, а его главное отличие – дизайн в стиле «икс-фейс». На китайском рынке новинка появится уже этой осенью, пишет портал Wroom.ru.

Новую внешность получила передняя маска с бампером и решеткой радиатора, а фары, капот и передние крылья остались прежними. Позже такой дизайн будет применен и на других моделях Geely. Также у машины появились 19-дюймовые колеса, иной задний бампер с имитацией диффузора, салон с двухцветной отделкой сидений, дверей и передней панели.

Моторная гамма Geely Boyue X для Китая осталась прежней – это турбомотор 1.8, развивающий 184 л.с. и работающий в паре с роботом и передним приводом, а также 1,5-литровый турбодвигатель мощностью 174 л.с., который комплектуется «автоматом» и полным приводом.

Напомним, на прошлой неделе российские дилеры Geely начали прием предварительных заказов на новый кроссовер Atlas Pro. Новинка предлагается в трех комплектациях – Luxury, Flagship и Flagship+ – по цене от 2 млн 019 тыс. 990 рублей до 2 млн 184 тыс. 990 рублей. Кроссовер Atlas Pro оснащен высокоэффективным 1,5-литровым турбированным двигателем мощностью 177 л.с., который работает в связке с 7-ступенчатой преселективной автоматической трансмиссией DCT с двойным «мокрым» сцеплением, системой полного привода, распределяющей тягу по обеим осям посредством электронно-управляемой муфты. Модель является первым автомобилем с системой мягкого гибрида в массовом сегменте на российском рынке. Новинка постепенно заменит популярную в нашей стране модель Atlas, которая долго время являлась бестселлером Geely в нашей стране.

Какие модели точно можно ждать на российском рынке в 2021 году? Подскажет «Календарь новинок».

Фото: Geely