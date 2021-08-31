Great Wall представил брутальный внедорожник Tank 400

Китайский автоконцерн Great Wall представил прототип очень брутального рамного внедорожника Tank 400. Новинка займет нишу между недорогим «трехсотым» и роскошным «пятисотым», то есть Tank 400 можно считать аналогом Land Cruiser Prado. По неофициальным данным, колесная база автомобиля равна 2850 мм, так что речь идёт о среднеразмерном внедорожнике с длиной около 4,8 м.

Как пишет портал Motor.ru, новый Tank 400 отличают нарочито рубленые формы, «грязевые» покрышки BF Goodrich, малые свесы, внушительный дорожный просвет и высокий капот. При этом внешне модель не похожа ни на «трехсотый», ни на «пятисотый», ни на флагманский внедорожник с индексом «800».

В салоне без заимствований у «собратьев» не обошлось, но немало и дизайнерских «фишек». Чего стоит аналоговая приборная панель в духе дорогих часов, огромный широкоформатный тачскрин мультимедиасистемы или рояльные «горячие» клавиши с фиолетовой подсветкой.

Можно предположить, что в основе Tank 400 та же рамная платформа, что и у «старших» моделей, ведь архитектура шасси идентична: спереди пружинная независимая подвеска, сзади – неразрезной мост. Ожидаемые двигатели – бензиновые с четырьмя или шестью цилиндрами мощностью 227-354 л.с. Конструкцией наверняка предусмотрена интеграция гибридной системы на основе 9-ступенчатого «автомата», хотя возможно применение старой 8-скоростной трансмиссии.

На рынок Китая внедорожник Tank 400 выйдет не раньше 2022 года, так что можно ожидать минимум полугодовую задержку относительно Tank 500. В России внедорожники под брендом Tank тоже ожидаются – первым до нашей страны должен добраться «трехсотый», а в будущем не исключены поставки или локализация более крупных и дорогих моделей.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», компания Haval выбрала имя для новой модели в России. Рамный внедорожник Haval Big Dog будет продаваться на российском рынке под другим названием – Dargo. Также стало известно, что в нашей стране новинка будет предложена с безальтернативным 2,0-литровым бензиновым турбомотором мощностью 211 л.с., который работает в сочетании с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями и системой полного привода. Как ожидается, в России в целях экономии на транспортном налоге, отдачу агрегата снизят до 200 л.с. Модификации с 1,5-литровой «турбочетверкой» мощностью 159 л.с., доступной в Китае, на российском рынке не предвидится.

Напомним, на сегодняшний день модельный ряд Haval на российском рынке включает кроссоверы F7 и F7x, рамный внедорожник H9 и новый компактный кроссовер Haval Jolion, которые производятся на заводе компании в Тульской области. В ближайшие три года компания Haval планирует представить на российском рынке еще четыре новых модели, включая пикап GWM Poer, который поступил в продажу в июне. По неофициальным данным, следующей новинкой станет среднеразмерный кроссовер Haval H6 третьего поколения, который займет нишу между Haval F7 и H9. Между тем, ранее компания Haval представила российским дилерам два новых внедорожника Big Dog и Wey Tank 300, которые, по данным источников, могут встать на конвейер российского завода Haval ориентировочно в 2023 году.

Какие еще модели можно ждать на российском рынке в 2021 году? Подскажет «Календарь новинок».

Фото: Autohome.com.cn