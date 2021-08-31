Haval представил новый купеобразный кроссовер H6S

Компания Haval на автосалоне в Чэнду представила новый купеобразный кроссовер H6S, построенный на базе модели H6 третьего поколения. На китайском рынке новинка уже доступна для заказа по цене от 138,9 тыс. юаней (около 1,6 млн рублей по текущему курсу).

Как пишет портал Autonews.ru, от стандартного автомобиля Haval H6S отличается покатой линией крыши, новой решеткой радиатора, бампером с расширенными воздуховодами в форме треугольников, а также двумя спойлерами. Также кроссовер получил светодионую оптику и 19-дюймовые колесные диски.

В салоне H6S установлены спортивные сиденья, цифровая приборная панель, огромный тачскрин мультимедийной системы и проекционный дисплей. Традиционный селектор трансмиссии заменили вращающейся «шайбой», отвечающей за переключение режимов работы коробки передач.

Новый Haval H6S построен на платформе Great Wall L.E.M.O.N, которая также легла в основу кроссовера Jolion, представленного на российском рынке в мае этого года. Длина, ширина и высота Haval H6S составляют соответственно 4714, 1940 и 1729 мм. Стандартный H6 на 61 мм длиннее и на 54 мм уже, при этом на 1 мм выше. Совпадают только колесные базы – 2738 мм. Автомобиль оснащается 2,0-литровым бензиновым турбомотром, развивающим 218 л.с. Также H6S доступен с гибридной установкой, состоящей из двигателя 1.5T и электромотора, мощностью 245 л.с.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», компания Haval выбрала имя для новой модели в России. Рамный внедорожник Haval Big Dog будет продаваться на российском рынке под другим названием – Dargo. Также стало известно, что в нашей стране новинка будет предложена с безальтернативным 2,0-литровым бензиновым турбомотором мощностью 211 л.с., который работает в сочетании с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями и системой полного привода. Как ожидается, в России в целях экономии на транспортном налоге, отдачу агрегата снизят до 200 л.с. Модификации с 1,5-литровой «турбочетверкой» мощностью 159 л.с., доступной в Китае, на российском рынке не предвидится.

Напомним, на сегодняшний день модельный ряд Haval на российском рынке включает кроссоверы F7 и F7x, рамный внедорожник H9 и новый компактный кроссовер Haval Jolion, которые производятся на заводе компании в Тульской области. В ближайшие три года компания Haval планирует представить на российском рынке еще четыре новых модели, включая пикап GWM Poer, который поступил в продажу в июне. По неофициальным данным, следующей новинкой станет среднеразмерный кроссовер Haval H6 третьего поколения, который займет нишу между Haval F7 и H9. Между тем, ранее компания Haval представила российским дилерам два новых внедорожника Big Dog и Wey Tank, которые, по данным источников, могут встать на конвейер российского завода Haval ориентировочно в 2023 году.

Какие еще модели можно ждать на российском рынке в 2021 году? Подскажет «Календарь новинок».

Фото: Haval