BMW расширит производство автомобилей на «Автоторе»

Компания BMW определилась с моделью развития производства в России: она намерена пойти на углубление производственных процессов в партнерстве с калининградским «Автотором». Об этом «Газете.Ru» сообщил глава BMW Group в России Штефан Тойхерт, отметив, что в вопросе строительства собственного завода в нашей стране концерну не удалось прийти к оптимальному решению по СПИКу в переговорах с российским правительством.

Между тем, «Автотор» имеет специнвестконтракт, заключенный с государством в 2018 году. Вплоть до июля 2021 года автомобили BMW производились на этом предприятии в рамках мягких переходных условий, предполагающих получение промсубсидий резидентов особой экономической зоны (ОЭЗ) Калининградской области. Сборка при этом фактически оставалась «отверточной», без сварки и окраски, сейчас же льготный период закончился.

В начале этого года BMW даже был вынужден сократить число моделей, собираемых на «Автоторе», заменив их на российском рынке импортируемыми из-за рубежа. Это стало дополнительным фактором для подорожания машин, как и само завершение льготного режима сборки в рамках ОЭЗ. Так, на конвейере «Автотора» остались только большие кроссоверы BMW X5, X6 и X7. Все остальные модели были полностью переведены на импорт – это седаны 5-й и 7-й серий, а также кроссоверы X1, X3 и X4. А ведь именно выгодные цены на машины местной сборки и их доступность на дилерских складах позволили BMW в последние два года удерживать лидерство по объему продаж в российском премиум-сегменте. На локализованные автомобили приходилась почти половина продаж марки BMW в нашей стране.

Эксперты отмечают, что иметь собственный завод для автопроизводителя было бы выгоднее – из-за более логичной схемы оперативного управления производством и вовлеченность в глобальную цепочку поставок. В то же время у «Автотора» сейчас проблемы с загрузкой мощностей, поэтому BMW вправе рассчитывать на выгодные условия со стороны российского автосборочного холдинга. В любом случае, в условиях жесткой конкуренции в премиум-сегменте производственная площадка в России жизненно необходима для BMW.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», компания BMW Group Россия объявила о повышении рекомендованных розничных цен на автомобили BMW в среднем на 1,8%. Изменение цен затронет автомобили, произведенные с 1 сентября 2021 года. Вместе с изменением цен будут скорректированы доступные линии исполнения отдельных моделей. Как отмечается, сохранение цен на импортируемые автомобили производства сентября 2021 года предоставляется только для подтвержденных клиентских заказов. Стоимость автомобилей BMW X5 и BMW X6 локальной и импортной сборки, произведенных, начиная с 1 сентября 2021 года, повышается без предоставления сохранения цены, включая клиентские заказы.

По итогам первого полугодия 2021 года российские дилеры BMW реализовали 23383 автомобиля, что на 37% выше показателя за аналогичный период прошлого года.

Во сколько обойдется содержание этих или других автомобилей, можно подсчитать с помощью «Калькулятора оценки стоимости владения».

Фото: BMW