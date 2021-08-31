Авторынок Казахстана в июле вырос в 1,5 раза

В июле нынешнего года жители Казахстана купили 10 тыс. новых легковых автомобилей, что на 50% больше, чем за аналогичный период 2020 года. К такому выводу пришли эксперты агентства «АВТОСТАТ» в ходе подготовки ежемесячного обзора «Рынок транспортных средств в Казахстане». Также ими был составлен рейтинг марок и моделей, которые пользовались наибольшим спросом в прошлом месяце.

Порядка 30% местного рынка в июле пришлось на марку Chevrolet, автомобили которой разошлись тиражом в 2770 шт. Это примерно в 8 раз больше, чем год назад. Далее в марочном рейтинге следует Hyundai (2060 шт.; +111%), а замыкает тройку лидеров Toyota (1250 шт.; +41%). В ТОП-5 также вошли корейская Kia (1230 шт.; +108%) и российская LADA (670 шт.; -58%).

Что касается модельных предпочтений, то лидером у казахстанцев стал седан Chevrolet Cobalt, который за месяц был куплен в количестве 1450 экземпляров. Следом идут еще два седана – Chevrolet Nexia (1030 шт.) и Hyundai Accent (890 шт.). В ТОП-5 модельного рейтинга в этой стране вошли также Kia Rio (590 шт.) и бизнес-седан Toyota Camry (500 шт.).

Как отмечают эксперты агентства «АВТОСТАТ», по итогам 7 месяцев 2021 года на казахстанском авторынке также наблюдается рост. Так, с начала года жители республики стали обладателями 62,2 тыс. новых легковых автомобилей, что на 59% больше, чем в январе – июле прошлого года.

Найти все эти автомобили можно и в России – в салонах проверенных дилеров.

Фото: АВТОВАЗ