Парк транспортных средств в России – почти 60 млн единиц

На середину 2021 года в нашей стране было зарегистрировано 59,22 млн транспортных средств, сообщают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ».

Львиная доля (76,3%) от этого количества приходится на легковые автомобили, которых числится 45,17 млн единиц.

Второй по объему категорией в парке является легкая коммерческая техника (4,19 млн шт.), доля которой составляет 7,1%. Грузовых автомобилей насчитывается 3,75 млн штук, что соответствует 6,3%. Немного отстают от них прицепы и полуприцепы (3,42 млн шт.; 5,8%).

Оставшуюся часть парка поделили между собой мотоциклы (3,8%; 2,28 млн шт.) и автобусы (0,7%; 0,41 млн шт.).

Во сколько обходится содержание автомобиля, можно подсчитать при помощи «Калькулятора оценки стоимости владения».

Фото: АВТОСТАТ